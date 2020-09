Grap over negentien prostituees komt Yaya Touré duur te staan

Yaya Touré is zondag niet van de partij bij het jaarlijkse Soccer Aid-evenement van UNICEF op Old Trafford. De ex-speler van onder meer Barcelona en Manchester City zou in eerste instantie deelnemen aan het evenement waarbij een team van Engelse beroemdheden, waaronder oud-voetballers, acteurs en zangers, het opneemt tegen een elftal met beroemdheden uit de rest van de wereld. Touré heeft zich echter uit de selectie van de ‘Rest of the World XI’ teruggetrokken na een ongepaste grap in een besloten WhatsApp-groep.

Touré plaatste in de groepsapp een pornografische video van een naakte vrouw in een badkuip met daarbij het aanbod om negentien prostituees in te huren voor zijn ploeggenoten. Deze grap viel echter verkeerd bij enkele van de andere leden van de groep, waar ook oud-voetballers Patrice Evra, Robbie Keane en Darren Fletcher deel van uitmaakten. Een aantal van de deelnemers diende vervolgens een klacht in bij de organisatie van Soccer Aid en Touré werd vrijdagochtend tijdens een ontbijt met andere spelers ook aangesproken op zijn opmerking.

“Een ongepast bericht is gedeeld in een besloten groep”, wordt een woordvoerder van Soccer Aid geciteerd in de Engelse pers. “Het bericht werd daarna snel verwijderd en er werden excuses aangeboden. Soccer Aid heeft bovenstaande besproken met de betrokken persoon en hij heeft besloten niet langer deel te nemen aan het evenement van dit jaar. Hoewel het een inschattingsfout was, heerst het gevoel dat dit gedrag niet strookt met de waarden en het doel van dit evenement en hij heeft de juiste keus gemaakt door zich terug te trekken.”

Touré zelf is zaterdagochtend via Twitter ook publiekelijk door het stof gegaan: “Ik wil mijn excuses voor een ongepaste grap waar ik veel spijt van heb aanbieden aan iedereen die betrokken is bij Soccer Aid. Het was bedoeld als grap, zonder echter de gevoelens van de andere deelnemers in overweging te nemen. Dat gezegd hebbende, heb ik de grap binnen een paar minuten verwijderd en iedereen mijn excuses aangeboden.”

“We zijn bij elkaar gekomen voor een goed doel en dit leidt de focus af van het echte doel, het bijeenbrengen van mensen om kinderen verspreid over de hele wereld te helpen. Het is triest om te zien dat een door mij gemaakte ongepaste grap de aandacht trekt die eigenlijk uit zou moeten gaan naar de schoonheid van deze wedstrijd voor het goede doel. Ongeacht de omstandigheden, neem ik de volle verantwoordelijkheid op mij. Ik ben een volwassen man die dergelijke grappen niet zou moeten maken”, sluit hij af.