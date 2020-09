Brands maakt Ancelotti gelukkig met aankoop van 25 miljoen euro

Everton heeft zich versterkt met Allan Marques, zo heeft de club uit Liverpool zaterdag naar buiten gebracht. De Braziliaans international komt over van Napoli en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drie jaar bij the Toffees. Volgens Engelse en Italiaanse media betaalt Everton ongeveer 25 miljoen euro voor de 29-jarige middenvelder.

De transfer van Allan naar de Premier League komt niet uit de lucht vallen. De achtvoudig international werd al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Goodison Park. Met Allan voegt director of football Marcel Brands een controlerende middenvelder toe aan de selectie van manager Carlo Ancelotti. Allan gaat bij zijn nieuwe club spelen met rugnummer zes.

?? | Morning, Blues! ?? We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan — Everton (@Everton) September 5, 2020

Allan werd deze week succesvol medisch gekeurd en gaat in Engeland opnieuw samenwerken met Ancelotti, die in december werd ontslagen bij Napoli. De Braziliaan speelde vijf jaar voor Napoli en droeg daarvoor de shirts van onder meer Udinese en Granada. In Napels was hij uit de gratie geraakt onder trainer Gennaro Gattuso, waardoor de club bereid was om mee te werken aan een transfer.

De aankoop van Everton is blij dat hij in Engeland weer gaat spelen onder Ancelotti. “De trainer heeft er alles aan gedaan om me aan te trekken”, aldus Allan op de clubwebsite van Everton. “Bij het horen van de naam van deze club en de aanwezigheid van de trainer hoefde ik niet twee keer na te denken.” In januari 2019 werd Allan nog in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. Napoli zou destijds een bod van vijftig miljoen euro hebben geweigerd.