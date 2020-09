Van de Beek nam risico in transfersoap en had topclubs voor het uitkiezen

Donny van de Beek heeft zijn transfer van Ajax naar Manchester United van maximaal 44 miljoen euro afgerond. De Engelse grootmacht was lange tijd bezig om de 23-jarige middenvelder over te nemen van de Amsterdammers en Van de Beek is dan ook blij dat de deal helemaal rond is. "Je wilt niet weten hoe opgelucht ik ben dat ik mijn transfer te pakken heb", zegt hij tegenover De Telegraaf.

Van de Beek werd maandenlang gelinkt aan Real Madrid, maar uiteindelijk besloot de Spaanse topclub niet in zee te gaan met de Oranje-international. "Zoals bekend was ik rond met Real Madrid en hadden de clubs ook een akkoord, maar om de een of andere reden ging het toch niet door. Spelers die zouden weggaan bleven en Madrid haakte alsnog af", aldus Van de Beek, die erkent dat hij baalde dat de Koninklijke afhaakte.

Ajax neemt met prachtige video afscheid van Donny van de Beek

"Natuurlijk baal je in het begin en vraag je jezelf af of zich nóg een keer zo'n mogelijkheid zal voordoen. Maar wat heet? Manchester United is een droom, natuurlijk een geweldige club, in de sterkste competitie ter wereld. Ik hoefde geen seconde na te denken toen ik deze kans kreeg." Van de Beek was helemaal overtuigd na een gesprek met manager Ole Gunnar Solskjaer. De middenvelder zegt dat hij 'een geweldig gesprek' met de Noor heeft gehad.

"Het ging over privézaken, maar was vooral voetbalinhoudelijk. De manager bleek me al een heel lange tijd te volgen en was de trainer van Molde in die wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA dat ik met een hoofdwond en tulband scoorde. Hij zei precies te weten wat mijn grote kracht is en vindt dat ik ook bij United veel in the box moet komen." United meldde zich in de winterse transferperiode al bij Van de Beek, maar Ajax wilde hem niet gedurende het seizoen verkopen. Van de Beek zelf was ook geen voorstander van een tussentijdse overstap. De middenvelder geeft aan dat hij met deze beslissing wel een risico nam.

In juni meldde United zich weer bij de international. "De club wilde doorpakken en een bod uitbrengen, maar moest vanwege de coronacrisis even op de rem trappen. Ik dacht na Real: het zal toch niet weer misgaan? Maar nadat de Premier League werd uitgespeeld, voelde ik dat het goed zou komen", stelt Van de Beek, die op het laatste moment meer topclubs op de stoep had. Hij wil echter niet ingaan op namen. "Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik met mijn gevoel heb gekozen. Dat heb ik mijn hele carrière al gedaan. Geld speelde geen rol, want bij elke club die zich meldde, zou ik me daar geen zorgen meer over hoeven maken."

Van de Beek merkte in de eerste seizoenshelft dat hij steeds nieuwsgieriger werd naar het buitenland en keek uit naar een nieuwe omgeving. "Nieuwe medespelers en een nieuwe competitie, waarbij ik mezelf elke dag inprentte niet te verslappen, omdat ik in stijl afscheid wilde nemen van Ajax. Dat is vanwege de coronacrisis helaas niet gebeurd met een landstitel, maar wél met de eerste plaats en directe plaatsing voor de Champions League", aldus Van de Beek.