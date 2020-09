FC Utrecht dendert door en presenteert jeugdinternational uit Frankrijk

FC Utrecht heeft wederom zaken gedaan op de transfermarkt. De Domstedelingen maken dinsdag namelijk melding van de komst van Albert Lottin, die wordt overgenomen van Girondins Bordeaux. De pas negentienjarige middenvelder tekent een contract tot medio 2023 in De Galgenwaard, met de optie op een vierde jaar. Lottin sluit in eerste instantie aan bij Jong FC Utrecht.

"Albert is een speler met ontzettend veel talent, potentie en voetballend vermogen", verklaart technisch directeur Jordy Zuidam de komst van Lottin naar FC Utrecht. "Niet voor niets debuteerde hij al op zeventienjarige leeftijd voor FC Girondins de Bordeaux én komt hij uit voor Frankrijk Onder 19. Hij is een echte atleet en is een dynamische middenvelder. We zijn er trots op dat Albert in onze plannen met hem gelooft en hebben veel vertrouwen in de samenwerking. Hij sluit eerst aan bij Jong FC Utrecht, om vlieguren te maken en om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving, speelstijl en nieuwe club. We zijn ervan overtuigd dat hij zich snel kan ontwikkelen tot een eerste elftalspeler."

Lottin maakte twee jaar geleden zijn debuut namens Girondins Bordeaux in de Ligue 1. Afgelopen seizoen kwam de jonge middenvelder tot drie optredens in de hoofdmacht van de Franse club. Lottin staat daarnaast op één interland namens Frankrijk Onder-19. Hij is na Eljero Elia, Mimoun Mahi, Django Warmerdam en Daniel Arzani de vijfde zomeraanwinst van het ambitieuze FC Utrecht.