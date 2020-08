RKC Waalwijk pakt door en weet Vurnon Anita definitief te strikken

Vurnon Anita vervolgt zijn loopbaan definitief in de Eredivisie, zo brengt RKC Waalwijk maandagmiddag naar buiten. De 31-jarige middenvelder werd eerder op de dag medisch gekeurd en tekende daarna een eenjarig contract bij de Brabantse club. Anita was al enige weken op proef bij RKC, dat tevreden is over zijn optredens in de voorbereiding. Hij zat zonder werkgever na zijn vertrek bij CSKA Sofia. Het Brabants Dagblad meldde zaterdag al dat de overgang zo goed als rond was.

"Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn blij dat we Vurnon definitief aan onze selectie mogen toevoegen", reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld op de komst van Anita naar Waalwijk. "Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met zijn ervaring en spelinzicht gaat hij van toegevoegde waarde zijn voor ons RKC." Anita kan op 13 september zijn officiële debuut maken voor RKC, dat op die dag tegen Vitesse aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint.

Voor Anita betekent zijn dienstverband een terugkeer in de Eredivisie na een afwezigheid van een jaar. De middenvelder werd in het seizoen 2018/19 door Leeds United verhuurd aan Willem II en Anita kwam uiteindelijk tot 31 optredens namens de Tilburgers. Hij zat daarna een tijd zonder club en verbond zich in februari van dit jaar aan het Bulgaarse CSKA Sofia. Dit avontuur bleek uiteindelijk echter van korte duur voor de ex-speler van Ajax en Newcastle United.

Anita is de zevende zomeraanwinst van RKC, dat eerder al James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak, Ahmed Touba en Aymen Azhil naar Waalwijk haalde. Momenteel traint Gregory van der Wiel mee met de selectie van trainer Fred Grim, al is het niet bekend of de voormalig rechtsback van onder meer Ajax en Paris Saint-Germain een contract krijgt aangeboden.