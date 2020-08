Ajax sluit fantastische voorbereiding niet foutloos af

Ajax heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een gelijkspel. In een lege Johan Cruijff ArenA kwam de Eredivisionist niet verder dan 2-2 tegen Union Berlin, de nummer elf van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Ajax trad echter niet aan in de sterkste opstelling; vrijwel elke basisspeler kreeg rust. Zondag 13 september start Ajax het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Ten Hag koos ervoor om de basisspelers te rusten na het duel van zaterdag met Eintracht Frankfurt (2-1 winst) en te kiezen voor veel jonge spelers. David Neres kreeg voor het eerst in negen maanden een basisplaats bij Ajax; de Braziliaan werd na ruim een halfuur gewisseld. De Amsterdammers hadden in de beginfase veel de bal, maar konden niet tot grote kansen komen. Aan de andere kant van het veld was het Union Berlin dat af en toe gevaar stichtte via de lucht. Zo kwam een kopbal van Grischa Prömel op de paal terecht.

Na bijna een halfuur spelen bracht Carel Eiting Ajax op voorsprong. Na een combinatie tussen Noa Lang en Mohammed Kudus werd Eiting door eerstgenoemde in stelling gebracht. De middenvelder had vervolgens alle ruimte om de 1-0 binnen te schieten. Na de pauze zette de uitploeg de gevaarlijke aanvallen echter om in doelpunten. Marcus Ingvartsen reageerde alert op een voorzet vanaf links en tikte van dichtbij de gelijkmaker binnen, terwijl even later de bezoekers de voorsprong pakten. Na wederom een voorzet vanaf links stonden Eiting en Lisandro Magallan elkaar in de weg. De bal werd slecht weggewerkt door de Ajacieden en belandde voor de voeten van Marius Bülter: 1-2.

Ajax rechtte de rug en kwam halverwege de tweede helft langszij. Quinten Timber kon na een sterke rush de bal afgeven op Jurgen Ekkelenkamp, die beheerst afwerkte: 2-2. Nadien werd er niet meer gescoord. De remise tegen Union Berlin valt uit de toon met de rest van de voorbereiding: de wedstrijden tegen RKC Waalwijk (6-1), FC Utrecht (5-1), Wolfsberger AC (0-2), Red Bull Salzburg (1-4), Holstein Kiel (5-2), Hertha BSC (1-0) en Frankfurt (2-1) werden allemaal gewonnen.