Kasper Dolberg maakt grote indruk in Stade de la Meinau

OGC Nice overnacht als koploper in de Ligue 1. Een week na de 2-1 overwinning op Lens boekten les Agions zaterdagavond een 0-2 zege op Strasbourg in het Stade de la Meinau, dankzij twee treffers van Kasper Dolberg. De Speler van het Jaar van vorig seizoen scoorde in de eerste helft uit een strafschop en bepaalde de eindstand na een klein uur spelen.

De strafschop was acht minuten voor de rust het gevolg van een onhandige tackle van Lamine Koné op Eddy Sylvestre. Dolberg schoot vanaf elf meter hard raak in de linkerhoek en stuurde keeper Eiji Kawashima de verkeerde kant op. Dertien minuten na de pauze verdubbelde Dolberg de marge na een fortuinlijk moment. Tijdens een counter probeerde Amine Gouiri de Deen te bereiken en zijn pass miste eigenlijk de juiste richting. Middenvelder Ibrahima Sissoko van Strasbourg toucheerde de bal echter, waardoor Dolberg vrij voor de keeper stond en de bal binnen stiftte.

Kasper Dolberg is ONHERKENBAAR met zijn nieuwe kapsel, maar de manier waarop hij vanavond zijn tweede doelpunt maakte komt Ajacieden wel bekend voor ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 29 augustus 2020