Wim Kieft schrikt: ‘Hij wil graag een transfer maken, maar hij was onzichtbaar’

AZ kwam afgelopen woensdag een stapje dichterbij de groepsfase van de Champions League door een zwaarbevochten zege op Viktoria Plzen: 3-1. Teun Koopmeiners maakte in minuut 95 gelijk vanaf elf meter, waarna invaller Albert Gudmundsson in de verlenging twee keer scoorde. Wim Kieft was niet onder de indruk van de huidige vorm van AZ. “Je schrikt als je ziet hoe weinig de drie aanvallers brengen”, benadrukt de oud-spits.

“Oussama Idrissi wil graag een transfer maken, maar was onzichtbaar tegen een middelmatige Tsjechische ploeg. Conditioneel hield het ook niet over. Het is toch niet zo dat de spelers van AZ helemaal niet konden trainen tijdens de coronacrisis?”, vraagt Kieft zich zaterdag openlijk af in zijn column in De Telegraaf. “Het verwachtingspatroon bij Boadu en Stengs ligt anders dan vorig seizoen. Ze hebben het geweldig gedaan, geselecteerd voor Oranje, ze horen en lezen de geruchten dat grote clubs belangstelling tonen en die druk leek erop te zitten bij ze.”

Boadu is volgens Kieft ‘het klassieke verhaal waar iedere spits mee te maken krijgt’. “Als hij eenmaal scoort, dan zal de druk van het moeten scoren wegvallen. Toch verwacht je dat Boadu ook in deze fase van meer waarde is voor AZ dan wat hij tot nu toe laat zien. Hij speelde slordig, zonder vertrouwen, onhandig aan de bal en miste toch te gemakkelijk enkele kansen. Maar voor Boadu wordt dit een bepalend jaar. Ontwikkelt hij zich door, stoot hij werkelijk door als spits naar een hoger niveau of bezwijkt hij onder de druk?”

Kieft snapte de omstandigheden waar Stengs mee te maken had. “Bij Stengs kon je zien dat hij nog geen enkele wedstrijd had gespeeld en de omstandigheden waren niet in zijn voordeel met die verschrikkelijke wind, dat stadion in de steigers en het veld. Dan speelt Stengs ook nog tegen de zijlijn aan. Toch liet hij een paar keer in een flits zijn inzicht zien en z’n kwaliteiten met zijn balaannames.”

AZ opent het Eredivisie-seizoen op 12 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht en speelt op 15 of 16 september de derde voorronde van de Champions League. Dat betreft weer slechts één wedstrijd. De mogelijke tegenstanders zijn Benfica, AA Gent en Dinamo Kiev. De verliezer van dat duel stroomt door naar de groepsfase van de Europa League. De winnaar gaat naar de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.