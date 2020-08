Noa Lang lacht: ‘Op mijn Instagram heb ik daar veel vragen over gehad’

Noa Lang heeft naar eigen inzicht grote stappen gezet in zijn persoonlijke ontwikkeling. De 21-jarige aanvaller van Ajax bracht het afgelopen seizoen op huurbasis door bij FC Twente en die ervaring heeft hem geholpen om zich als mens te ontwikkelen. Van trainer Erik ten Hag heeft Lang te horen gekregen dat hij volwassener is teruggekeerd, zo vertelt hij in een interview met radiostation FunX. Lang was in de jeugdopleiding van Ajax niet de makkelijkste jongen, maar wil zijn criticasters nu 'geen stok meer geven om mee te slaan'.

Lang erkent dat hij als jeugdspeler meermaals op het matje werd geroepen door Ajax. Hij speelde van 2013 tot 2017 in de jeugdopleiding, alvorens via Jong Ajax door te stromen naar het eerste elftal. "Bij Ajax heb ik wel problemen gekend met mijn gedrag en mijn houding. Mijn moeder moest best vaak naar Ajax komen voor een gesprek met het hoofd jeugdopleiding, de trainers... Het is zelfs zo ver gekomen dat ze tegen me zeiden: 'Luister, het is één voor twaalf. Je bent een groot talent, maar wat je nu allemaal doet kan gewoon niet. Het kwartje moet echt gaan vallen, anders gaan we je echt wegsturen.'"

"Ik denk dat je als jonge jongen ook stoer wilt doen", verklaart Lang zijn gedrag als jeugdspeler. "Eerlijk is eerlijk. Ik ben nu 21. Als het kwartje nu nog steeds niet is gevallen..." Het is nu aan Lang om 'door te pakken', geeft hij aan. Hij denkt dat zijn opvoeding hem heeft geholpen om met tegenslagen om te gaan. "Mijn vader was altijd hard voor mij. Als ik pijn had en naar mijn vader toeging, zei hij: ‘Weg.’ Daar ben ik een stuk sterker door geworden. Mijn vader heeft mij willen leren dat je alles zelf moet doen. Mensen kunnen je helpen, maar je staat er uiteindelijk alleen voor. Ik moest beseffen dat ik dat nodig had om een echte man te worden."

Lang realiseert zich dat hij niet door 'alle mensen in Nederland' geliefd is. "De opvoeding van mijn vader helpt me zeker om daarmee om te gaan", legt hij uit. Lang is 'ook maar een mens' en kan wel degelijk geraakt worden door kritiek van buitenaf. "Maar inmiddels ben ik er wel aan gewend. Ik denk dat ik altijd wel voor mensen klaarsta. Ik denk dat ik juist te vaak eerder aan iemand anders denk dan aan mezelf. Een voorbeeld: vroeger op school kreeg ik twee euro mee van mijn moeder om tijdens school iets te halen in de supermarkt. Maar als ik zelf al eten had, en iemand anders niet, gaf ik hem die twee euro om iets te halen. Zo ben ik gewoon opgevoed. Zo hoort het, vind ik."

"Ik ben niet de makkelijkste geweest, dat weet ik", voegt Lang eraan toe. "Ik heb jongens uit mijn team vroeger weleens laten huilen door boos op ze te worden. Ik maakte vaak wegwerpgebaren, ik had altijd wel een weerwoord. Tegen de trainers, op school... Als jonge jongen kan dat eigenlijk niet. Maar het komt allemaal uit een goed hart. Ik heb een winnaarsmentaliteit en ik kan niet tegen mijn verlies. Als iets niet gaat zoals ik dat wil, dan ga je dat wel aan mij zien." Lang vindt dat hij 'nog veel volwassener' moet worden, maar is naar eigen zeggen op de goede weg. "Niet altijd een weerwoord willen hebben, weten dat de camera altijd op een jongen als ik is gericht...", benoemt hij de dingen die hij heeft geleerd. "Ik geef hen niet een stok om mij mee te slaan."

Lang is niet enkel door zijn moeder Manon en vader Jeffrey opgevoed. Hij woonde tien jaar lang samen met Nourdin Boukhari, zijn stiefvader en een oud-voetballer uit de Eredivisie. "Ik zeg altijd: ik ben half Nederlands, half Surinaams en een kwart Marokkaans erbij", grapt Lang. "Ik ben ook opgevoed door Nourdin. Ik ben 125 procent iets", lacht hij. "Op mijn Instagram heb ik daar veel vragen over gehad. Ik kreeg allemaal berichten: 'Kom voor Marokko spelen'. Heel veel van mijn volgers komen uit Marokko. Maar ik heb helemaal geen Marokkaanse nationaliteit. Ik draag het land Marokko wel een warm hart toe. Mijn zusje is half Marokkaans; ik ben voor een deel opgevoed door een Marokkaanse man", aldus de tweevoudig international van Jong Oranje.

Lang maakte minuten in vijf van de zes oefenwedstrijden die Ajax deze zomer speelde. Dinsdagmiddag deed hij negentig minuten mee tegen Holstein Kiel (5-2 zege), waardoor hij niet in actie kwam in de wedstrijd die Ajax later op die dag speelde tegen Hertha BSC. Hoewel hij dus kansen krijgt van Ten Hag, behoort ook een transfer tot de mogelijkheden. Goal meldde donderdag dat Celtic belangstelling heeft om Lang te huren van Ajax. Bovendien worden Hertha, Real Sociedad en Villarreal in verband gebracht met de linksbuiten, die bij een eventuele verkoop naar verluidt zeven tot acht miljoen euro moet opleveren.