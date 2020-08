Laatbloeier kan nog voor eerste Premier League-minuut bij Engeland debuteren

Engeland neemt het over een week in de Nations League op tegen IJsland en Denemarken en bondscoach Gareth Southgate heeft voor de eerste twee interlands van the Three Lions sinds november van het afgelopen jaar drie debutanten in zijn selectie opgenomen. Voor de achttienjarige Manchester United-revelatie Mason Greenwood en het twintigjarige Manchester City-toptalent Phil Foden leek hun eerste oproep voor de Engelse nationale ploeg slechts een kwestie van tijd, maar de derde debutant is een verrassendere keuze. Kalvin Phillips speelde ondanks zijn 24 jaar nog geen enkele wedstrijd in de Premier League, daar hij de afgelopen seizoenen naam maakte namens Leeds United in de Championship. De verdedigende middenvelder maakte onder de spraakmakende manager Marcelo Bielsa een enorme ontwikkeling door en mag zich door de promotie van the Peacocks op gaan maken voor zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. Een debuut voor de Engelse nationale ploeg begin september zou het sprookje van Phillips helemaal compleet maken.

Door Robin Bruggeman

De in Leeds geboren Phillips mag met recht een laatbloeier worden genoemd, aangezien hij tot zijn veertiende nog in de jeugd van Wortley FC speelde. De middenvelder trok in die tijd wel voorzichtig de interesse van Newcastle United, Sunderland, Middlesbrough, Bradford City en Huddersfield Town, waar hij zelfs een proefperiode afwerkte. Van een overgang naar een van deze profclubs kwam het echter niet en Phillips had zich al neergelegd bij een langer verblijf bij de amateurs totdat het lot anders besliste. De middenvelder trok op het laatste moment de aandacht van een scout van zijn grote liefde Leeds in een wedstrijd waarin hij eigenlijk helemaal niet mee zou doen. “Hij was net op vakantie geweest. Zijn familie kwam terug op de dag dat wij aan een tweedaags toernooi zouden beginnen en Kalvin kwam langs om te kijken”, memoreerde Ian Thackray, zijn oude coach bij Wortley, eerder deze week in gesprek met de Yorkshire Evening Post. “We kampten met een aantal blessures en ik had een paar jongens van het tweede meegenomen, maar we hadden het moeilijk. Hij kwam langs om ons te steunen, daarvoor had hij me zelfs al verteld dat hij Wortley zou gaan verlaten voor Farsley Celtic omdat zij enorm veel prijzen wonnen en niemand anders hem had opgepikt.”

“Alle jongens wilden dat hij zou spelen en iemand gaf hem zelfs zijn shirt omdat we er maar niet doorheen kwamen, daarna heb ik maar toegegeven en hem erin gezet. Een scout van Leeds zwierf een beetje rond langs de zijlijn en hij had me daarvoor al gevraagd of er iemand was die de moeite waard was om te bekijken. Ik had als antwoord met mijn hoofd geschud. Toen kwam Kalvin erin en hij tackelde iemand vlak voor de neus van die scout. Die jongen vloog de lucht in en de bal rolde weg. Kalvin hield ‘m daarna binnen terwijl hij op de grond lag, haalde hem terug, verzond een pass met rechts naar de andere flank en we konden in de aanval. De scout keek naar hem, naar mij en liep een beetje verbijsterd weg. Een week later kreeg ik een telefoontje waarin om zijn details werd gevraagd en de rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis. Wat je ook doet in het leven, je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Als Kalvin niet was langsgekomen na zijn vakantie, had hij misschien wel nooit voor Leeds getekend. Misschien was hij wel naar een verschrikkelijke club als Huddersfield gegaan! Dat konden we niet hebben bij Wortley”, sloot Thackray lachend af.

‘El Loco’

Phillips doorliep daarop de verschillende geledingen van de jeugdopleiding van Leeds en mocht zich in de Onder-18 zelfs aanvoerder noemen. Zijn officiële debuut liet echter op zich wachten tot april 2015 en hij was de laatste van een veelbelovende lichting aan talenten, waar verder ook Sam Byram (nu Norwich City), Charlie Taylor (Burnley), Alex Mowatt (Barnsley) en Lewis Cook (Bournemouth) toe behoorden, die een vaste plek in de selectie van de hoofdmacht zou veroveren. In tegenstelling tot zijn generatiegenoten bleef Phillips Leeds in de daaropvolgende jaren wel trouw, al waren niet alle fans hier even enthousiast over. Ondanks zijn duidelijke talenten en de zeven goals die hij in het seizoen 2017/18 produceerde, werd de niet altijd even consistent presterende jongeling door de achterban gezien als iemand die verkocht zou mogen worden als dit de nodige miljoenen opleverde om de selectie verder te versterken. De komst van de inmiddels tot Leeds-legende uitgegroeide Bielsa betekende in de zomer van 2018 echter niet alleen een grote verandering voor de club, maar ook voor Phillips zelf. De middenvelder had in de seizoenen ervoor nog een box-to-box-rol vervuld, maar El Loco had andere plannen met de jeugdexponent. De Argentijnse oefenmeester zette Phillips vlak voor zijn verdediging en deze rol bleek de middenvelder, ook tot zijn eigen verrassing, op het lijf geschreven.

Marcelo Bielsa wordt in Engeland gezien als het brein achter de doorbraak van Phillips

“Toen de manager zich voor het eerst op de club meldde, hadden we een vergadering waarbij de naam van iedere speler langskwam en het nummer waar hij mee zou gaan spelen. Ik dacht natuurlijk dat ik nummer 8 ofzo zou krijgen, maar toen hij bij mij aankwam noemde hij het nummer 4. Dat verraste me, omdat ik er nooit over na had gedacht om daar te spelen”, blikte Phillips onlangs terug in gesprek met The Athletic. “Na dat gesprek vertelde hij me dat hij me als defensieve middenvelder wilde gaan gebruiken en dat ik verdedigend en in de lucht sterker moest worden. Tot dan toe beschouwde ik mezelf waarschijnlijk als een box-to-box-middenvelder. Ik was geen verdediger en zo zag ik mezelf ook niet. Het seizoen ervoor had ik nog een paar doelpunten gemaakt. Dus toen ik voor het eerst te horen kreeg dat ik als verdedigende middenvelder moest gaan spelen dacht ik: ‘Wat is hier aan de hand?’”

‘Ik stond op het punt om te zeggen dat ik weg wilde’

Deze keuze van Bielsa bleek uiteindelijk een schot in de roos en Phillips verdiende in zijn nieuwe rol als de man die de aanvallen van de tegenstander onderbreekt en van achteruit het middenveld de lijnen uitzet de liefkozende bijnaam van Yorkshire Pirlo. Het eerste seizoen van Bielsa als trainer van Leeds eindigde met een uitschakeling in de halve finales van de play-offs om promotie naar de Premier League tegen het Derby County van Frank Lampard nog op teleurstellende wijze, maar in de afgelopen voetbaljaargang toonde Leeds zich ongenaakbaar en werd met een voorsprong van maar liefst tien punten op achtervolger West Bromwich Albion het kampioenschap van de Championship binnengesleept. Het had echter weinig gescheeld of Phillips had dit succesvolle seizoen helemaal niet meegemaakt. Het vlak daarvoor gepromoveerde Aston Villa meldde zich vorig jaar zomer namelijk met een bod van om en nabij de dertig miljoen euro voor de middenvelder op Elland Road en Phillips moest twee keer nadenken voordat hij deze aanbieding uiteindelijk naast zich neerlegde: “Om eerlijk te zijn bevond ik me in een situatie waarin ik niet wist wat ik moest doen. Ik stond min of meer op het punt om te vertrekken. Ik stond op het punt om te zeggen dat ik weg wilde, maar tegelijkertijd wilde ik dat ook niet zeggen”, vertelde hij over zijn moeilijke keuze.

“Aston Villa had contact opgenomen en ze gingen naar de Premier League, dus ik wist dat ik zomaar op het hoogste niveau zou kunnen spelen. En onze nederlaag in de play-offs kwam hard aan, het was moeilijk om daarmee om te gaan. Ik kwam op een dag binnen en Victor (Orta, de technisch directeur van Leeds, red.) vertelde mij: ‘Luister, als je wil vertrekken, laat het mij dan gewoon weten. Vertel me het nu als je weg wil en dan verkoop ik je.’ Ik antwoordde: ‘Ik weet het niet.’ Victor zei daarop: ‘Als je het niet weet, verkoop ik je niet.’” Phillips tekende uiteindelijk een nieuw, vijfjarig contract en vergrootte daarmee zijn status van publiekslieveling: “In de Premier League wil iedereen voor Leeds spelen. Vorig jaar was het een grotere uitdaging. Als je zoekt naar een voorbeeld van wat deze club echt speciaal maakt… het is erg moeilijk om in het huidige voetbal over loyaliteit aan een club te spreken. Ik denk dat dat niet meer bestaat. Maar het bestond wel voor Kalvin Phillips”, vertelde algemeen directeur van Leeds Angus Kinnear vorige maand aan Leeds Live. “Hij heeft de absoluut gestoorde financiële beslissing genomen om nog een jaar bij Leeds te blijven. Het sloeg nergens op. Maar hij deed het omdat hij in de club geloofde, hij houdt van de club. En hij wilde ons terugbrengen op de plek waar we thuishoren. We vroegen hem om ons nog een jaar te geven, daarna zou hij met Leeds United in de Premier League spelen.”

De promotie naar de Premier League zorgde voor grote vreugde bij Phillips en consorten

‘Ik had niet verwacht dat ik er nu al bij zou zitten’

Met de terugkeer op het hoogste niveau na zestien jaar afwezigheid heeft Kinnear zich aan zijn belofte gehouden en Phillips lijkt vastberaden om aankomend seizoen met zijn grote liefde in de Premier League te spelen. De middenvelder werd in de afgelopen maanden onder meer genoemd bij Tottenham Hotspur, maar liet in gesprek met FourFourTwo weten niet nogmaals aan een vertrek te denken: “Ik wil mijn carrière doorbrengen bij Leeds en de club het goed zien doen in de Premier League. Op dit moment geniet ik gewoon van iedere minuut.” Aankomend seizoen begint Phillips dus aan zijn eerste avontuur op het hoogste niveau, maar voordat de seizoensopener tegen Liverpool op 12 september op het programma staat kan de middenvelder, die vanwege de afkomst van zijn vader ook voor Jamaica had kunnen kiezen, al zijn eerste wedstrijden namens de Engelse nationale ploeg hebben gespeeld. The Three Lions treden volgende week zaterdag, 5 september, aan tegen IJsland en drie dagen later is Denemarken de tegenstander. Phillips, de eerste speler van Leeds die is geselecteerd voor de nationale ploeg sinds Alan Smith in 2004, maakt samen met Declan Rice, Mason Mount, Harry Winks, James Ward-Prowse en Foden aanspraak op een plekje op het middenrif van Southgate’s elftal en mag hopen op zijn interlanddebuut in Reykjavik of Kopenhagen.

Net als voor veel voetballiefhebbers die het Engelse voetbal buiten de Premier League om niet op de voet volgen, kwam Phillips’ selectie ook voor hemzelf als een kleine verrassing: “Ik had niet verwacht dat ik er nu al bij zou zitten, zelfs voordat het seizoen ook maar begonnen is. Om eerlijk te zijn had ik verwacht dat het nog wel even zou duren, maar misschien heb ik geluk gehad, ik weet het niet. Het is geweldig nieuws voor mij, mijn familie en voor de club. Ik ben enorm blij en gewoon dankbaar voor deze kans”, reageerde hij een paar dagen geleden op zijn selectie tegenover Sky Sports. “Mijn zaakwaarnemer belde me op en vertelde dat Gareth Southgate contact had opgenomen en me wilde spreken. Hij belde me op terwijl ik op weg was naar de training en natuurlijk was ik nerveus. Ik wist niet echt wat ik moest zeggen. Maar hij vertelde mij dat hij me al een tijd in de gaten houdt en dat hij gecharmeerd is van mijn manier van spelen, daarom vroeg hij mij of ik me bij de jongens op St. George’s Park (het nationale complex van de Engelse voetbalbond in Burton upon Trent, red.) wilde voegen. Ik ben natuurlijk enorm gelukkig en het was geweldig om dit nieuws te kunnen melden aan mijn familie en de jongens hier, dit is een enorm emotioneel moment. Dit is geweldig. Als club proberen we Engelsen in dergelijke posities te krijgen en ik ben hopelijk een van de velen die als speler van Leeds United interlands gaat spelen. Ik ben een speler die niets voor lief neemt, dus hopelijk kan ik daarheen gaan, het goed doen en zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Zelfs als het maar een wedstrijd is maakt me dat niet uit. Ik ben gewoon zo blij.”