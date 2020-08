‘Ajax deed Luis Suárez concreet salarisvoorstel van vele miljoenen’

Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft tegen Luis Suárez aangegeven dat hij mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. Het is nu afwachten waar de toekomst van de 33-jarige Uruguayaan ligt. Ajax wordt de laatste tijd gelinkt aan de routinier, maar naar verluidt ziet hij een terugkeer in dit stadium van zijn loopbaan nog niet zitten. Volgens transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio en het Catalaanse Sport had Suárez al een concrete aanbieding van de Amsterdammers op zak.

De Telegraaf meldde vorige week dat het voor Ajax een erg ingewikkelde operatie zou worden om Suárez terug naar Amsterdam te halen, alleen al vanwege zijn forse salaris in het Camp Nou. Volgens Di Marzio heeft Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, Suárez een gage van 'slechts' drie miljoen euro netto per jaar bij Ajax aangeboden. Di Marzio claimt dat de aanvaller bij Barcelona circa 25 miljoen euro bruto per jaar vangt en dat hij niet veel wil inleveren.

Sport maakt eveneens melding van een concreet voorstel van Ajax, maar meldt geen salaris. De krant schrijft dat Suárez voor twee jaar kon tekenen in de Johan Cruijff ArenA, met een optie voor een derde seizoen. Men gaf echter ook aan dat de spits, ondanks dat hij nog 'sterke verbondenheid' voelt met Ajax, vooral mikt op een vervolgstap in een andere Europese topcompetitie.

Onder meer Paris Saint-Germain houdt de ontwikkelingen in Catalonië in de gaten. De Franse topclub is niet de enige gegadigde voor de veteraan, want er zouden ook aanbiedingen vanuit de Premier League en Serie A op tafel liggen. Eerder werd zijn naam gelinkt aan Juventus, terwijl er ook aanbiedingen vanuit het Midden-Oosten en de Amerikaanse Major League Soccer zouden zijn binnengekomen.