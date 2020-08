Liverpool zag af van komst Louis van Gaal na gesprek in Portugal

Liverpool kwam in de zoektocht naar een nieuwe manager in 2012 uit bij Louis van Gaal, zo heeft de Nederlandse trainer laten weten in een interview met FourFourTwo. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal kreeg destijds in Portugal bezoek van directeur Ian Ayre. Beide partijen spraken over een dienstverband op Anfield, maar het bleef bij een eerste ontmoeting.

In 2012 namen the Reds afscheid van Kenny Dalglish en werd Brendan Rodgers aangesteld als de nieuwe manager. Van Gaal was ook in beeld, zo blijkt acht jaar later. “Hun directeur (Ian Ayre, red.) kwam naar Portugal, daar heb ik een huis. Daar hebben we langdurig gesproken, hij is zelfs blijven eten”, aldus Van Gaal. “Nadat hij vertrok heb ik echter niks meer van ze gehoord.”

Van Gaal vond het vreemd dat het stil bleef vanuit Engeland. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand helemaal naar Portugal komt als de interesse niet serieus is. Maar later hoorde ik dat ik waarschijnlijk te arrogant was of zoiets, ik weet het niet precies”, aldus Van Gaal, die even later werd aangesteld als bondscoach van Oranje. Hij wist zich met Nederland te plaatsen voor het WK van 2014.

In Brazilië loodste hij het Nederlands elftal naar een verrassende derde plaats. De troostfinale werd gewonnen van het gastland. Na het mondiale eindtoernooi nam hij afscheid bij de KNVB en werd hij aangesteld door Manchester United. In zijn tweede seizoen in Engeland slaagde hij er niet in om kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League af te dwingen, met ontslag als gevolg.