Ajax-aankoop treedt in voetsporen van Eriksen en Rosario

Ajax maakte onlangs de komst van Jeppe Kjaer Jensen bekend. De Amsterdammers betalen naar verluidt twee miljoen euro voor de zestienjarige buitenspeler, die overkomt van AC Horsens. Niet voor het eerst betaalt de Nederlandse topclub een relatief hoog bedrag voor een jong talent dat aan de jeugdopleiding wordt toegevoegd. Gaat hij Christian Eriksen en Kasper Dolberg achterna, of wordt Kjaer Jensen het zoveelste talent dat De Toekomst via de achterdeur verlaat?

Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf de laatste jaren miljoenen euro’s uit aan jonge talenten die niet direct een meerwaarde hadden voor het eerste elftal. Onder meer Kasper Dolberg (270.000 euro), Markus Bay (transfersom onbekend), Dominik Kotarski (2 miljoen euro), Václav Cerny (750.000 euro), Nathan Leyder (225.000 euro), Robert Muric (250.000 euro), Óttar Magnús Karlsson (transfersom onbekend), Sebastian Pasquali (transfersom onbekend), Saky Ylätupa (opleidingsvergoeding), Francesco Antonucci (500.000 euro), Nicolas Kühn (2 miljoen euro), Danilo Pereira (2 miljoen euro), Victor Jensen (3,5 miljoen euro), Giovanni (transfervrij), Alex Méndez (transfersom onbekend) en Eskild Munk Dall (600.000 euro) werden op jonge leeftijd naar Ajax gehaald met oog op de toekomst. Lang niet altijd werd het grote doel bereikt. Vaak trokken de talenten de deur van De Toekomst achter zich dicht voordat ze in de buurt kwamen van een debuut in het eerste elftal. Desondanks blijft Ajax spelers op jonge leeftijd inkopen in de hoop op succes, zoals bijvoorbeeld in het verleden bij spelers als Christian Eriksen en Dolberg het geval was.

De hoop is nu gevestigd op Jeppe Kjaer Jensen. Het vertrouwen in het Deense talent is groot, getuige de transfersom die Ajax op tafel legde om hem naar De Toekomst te halen en zijn contract tot medio 2023. Eerder hadden ook Juventus en Southampton interesse, maar destijds zag hij een dergelijke transfer niet zitten en was AC Horsens niet bereid om mee te werken aan een transfer. “Kjaer Jensen is een talentvolle, creatieve en aanvallend ingestelde speler”, vertelde hoofd jeugdscouting Casimir Westerveld van Ajax op de clubwebsite bij de aankondiging van het talent. “Hij kan aan de buitenkanten spelen, maar ook op het middenveld kan hij heel goed uit de voeten. In Ajax Onder-18 geven we hem alle tijd om te wennen aan de omgeving, aan een nieuwe club en aan een nieuw niveau. We hebben wel de hoop dat hij in korte tijd stappen kan maken.” Dat hij op de radar verscheen bij clubs uit Europese topcometities is niet toevallig. Bij AC Horsens staat hij al lange tijd bekend als een van de grootste talenten van Denemarken. Op 1 maart, vlak voor de coronacrisis, werd hij de jongste debutant ooit in de geschiedenis van de Deense Superliga door zijn eerste minuten te maken in de hoofdmacht op zijn zestiende verjaardag. Bovendien werd hij de jongste doelpuntenmaker op het hoogste niveau in eigen land: 16 jaar en 129 dagen.

Kjaer Jensen viel al op jonge leeftijd op bij de scouts. Hij liep als veertienjarige stage bij Southampton en liet een goede indruk achter, maar tot een overstap kwam het niet. De buitenspeler ging in 2019 op proef bij Juventus, maar ook een verhuizing naar Turijn kwam niet van de grond. Beide clubs wilden hem graag aan de opleiding toevoegen. Kjaer Jensen zag het destijds echter niet zitten. Bij Ajax kwam hij niet op proef; de scouts stelden een rapport op waardoor de clubleiding overtuigd raakte en in gesprek ging met People in Sport, het kantoor dat de belangen van het talent behartigt. De Amsterdammers hebben een goede band met de zaakwaarnemers. Eerder werkten beide partijen succesvol samen bij de transfers van Victor Jensen en Eskild Munk Dall. Niet lang nadat de geruchten de ronde ging dat Kjaer Jensen op weg was naar Ajax, maakte de Eredivisie-club zijn komst wereldkundig. Waar in een eerder stadium naast de komst van een speler als Martin Ödegaard werd gegrepen, is de club nu een stuk slagvaardiger en heeft het Jensen binnen. Behalve Juventus en Southampton gaf Ajax ook Chelsea het nakijken met het aantrekken van de Deen. Bij Ajax heeft men de hoop dat hij dezelfde route aflegt als Christian Eriksen. Hij kwam op jonge leeftijd naar Amsterdam, brak door in de hoofdmacht en werd met winst verkocht aan Tottenham Hotspur.

Gastgezin in Almere

Op een carrière zoals die van Eriksen kan Kjaer Jensen momenteel alleen maar hopen. Net als zijn landgenoot komt Kjaer Jensen op zestienjarige leeftijd naar Nederland. Omdat hij nog te jong is om op zichzelf te wonen, wordt hij bij een gastgezin geplaatst. Zo legt hij exact dezelfde route af als Eriksen, want Kjaer Jensen komt in hetzelfde gastgezin te wonen als waar de middenvelder van Internazionale in zijn jonge jaren verbleef. Net als meer dan twintig andere voormalig jeugdspelers van Ajax komt Kjaer Jensen te wonen bij Carla en Josip Hrkac. "Dat is iets heel groots voor mij. Ik ga wonen in dezelfde kamer als dat hij deed. Ik kijk erg tegen hem op”, reageert de Ajax-aankoop, die in Almere Buiten komt te leven in dezelfde slaapkamer als waar ook onder meer Nicolai Boilesen, Lucas Andersen en Pablo Rosario sliepen. Laatstgenoemde woonde in Amsterdam, maar werd vanwege zijn thuissituatie en matige prestaties op school door Ajax ondergebracht bij de familie Hrkac. Rosario, voormalig jeugdspeler van Ajax en tegenwoordig middenvelder van PSV, woonde driekwart jaar in Almere. Net als Eriksen had Rosario dezelfde hobby. Beiden speelden ze graag Singstar, een karaokespel op de PlayStation. “Josip Hrkac: "Ik noemde Pablo altijd passarinho, wat 'vogeltje' betekent in het Portugees”, vertelde Josip Hrkac in 2018 aan de NOS. “Hij was altijd heel vals aan het zingen. We deden alle deuren dicht om de buurt te beschermen, haha!" Zijn vrouw Carla vult aan: “Onze dochters kunnen niet goed zingen, maar Christian zeker niet. Nicolai Boilesen kon dat trouwens wel, dat was wel fijn voor de afwisseling. Maar Christian was meer een kraai dan een zanger. Dat wordt geen nieuwe Julio Iglesias."

Naar verluidt zou Ajax twee miljoen euro betalen voor de zestienjarige, maar volgens de informatie van Tipsbladet is dat bedrag iets lager. De Amsterdammers maken in eerste instantie iets meer dan 1,7 miljoen euro over naar de bankrekening van Horsens. De transfersom kan in de toekomst nog verder oplopen. Afhankelijk van de ontwikkeling van Kjaer Jensen en zijn aantal wedstrijden in de hoofdmacht, kan de transfersom naar verluidt met maximaal 1,6 miljoen euro oplopen. Daar blijft het mogelijk niet bij, want Horsens heeft ook een doorverkooppercentage bedongen. Wanneer Jeppe Kjaer in de toekomst wordt verkocht, gaat een deel van de opbrengst naar de Deense middenmoter. Niet eerder verkocht AC Horsens een speler voor zoveel geld. Kjaer Jensen stoot de Braziliaanse buitenspeler Gilberto Macena na acht jaar van de troon. Hij werd in 2012 voor 1,7 miljoen euro verkocht aan het Chinese Shandon Luneng. Horsens-directeur Kristian Nielsen wil in de Deense media niet reageren op de genoemde bedragen. Wel laat hij weten trots te zijn op de verkoop aan Ajax. “Voor AC Horsens is het van groot belang dat we spelers verkopen. Het is mooi dat we nu zaken kunnen doen met een grote club als Ajax. Het verkopen van spelers is onze levensader”, zegt hij in de Deense krant. “Zeker nu in tijden van corona is de transfer meer dan welkom, aangezien we minder inkomsten hebben uit bijvoorbeeld kaartverkoop.”

In Denemarken is de vergelijking met Real Madrid-middenvelder Ödegaard al meer dan eens gemaakt. Net als de Noor brak Kjaer Jensen op extreem jonge leeftijd door in zijn geboorteland en kwam hij in de belangstelling te staan van de grootste Europese topclubs. In korte tijd werd het Deense toptalent een hype in eigen land en had hij de clubs voor het uitkiezen. Daarvoor had Ajax de middenvelder annex buitenspeler al in het vizier. Volgens Tipsbladet waren de scouts van de Amsterdammers al bij jeugdwedstrijden aanwezig. Zo werd de jeugdinternational bekeken in een oefenduel met Hobro, waarin hij uitblonk en trefzeker was. Daarna bezochten de Ajax-scouts zelfs de trainingen van Kjaer Jensen bij Horsens en werden de eerste contacten met de jeugdspeler gelegd. Het contract van Kjaer Jensen gaat in op maanadg 7 september. Hij zal in eerste instantie aansluiten bij Ajax Onder-19, de ploeg van trainer John Heitinga. Het aanpassen zal voor hem minder lastig worden dan voor bijvoorbeeld het Braziliaanse talent Giovanni. Kjaer Jensen spreekt immers vloeiend Engels en krijgt in zijn nieuwe team te maken met twee landgenoten: Eskild Munk Dall en Christian Kjelder Rasmussen.

Hij hoopt zo snel mogelijk aansluiting hoopt te vinden bij zijn nieuwe club. “Ajax heeft één van de beste jeugdopleidingen ter wereld en ook het eerste elftal is erg goed. Ik denk dat ik goed bij de speelstijl van Ajax pas”, reageert de aankoop op de clubwebsite. Het wordt voor Kjaer Jensen aftasten welke rol hij mag gaan invullen in Amsterdam. Hij kan op de flanken uit de voeten, maar heeft een voorkeur voor een centrale rol. "Mijn voorkeur gaat wel uit naar een centrale positie, want dan kan ik draaien naar het doel”, vertelt hij. “Ik hoop dat ik veel speelminuten krijg, zodat ik kan wennen aan de speelstijl.”