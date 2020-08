‘‘Gefrustreerde’ Messi zorgt voor grote verdeeldheid binnen Barça-bestuur’

De laatste dagen wordt er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Lionel Messi. De 33-jarige Argentijnse aanvaller heeft in een onderhoud met de nieuwe trainer Ronald Koeman te kennen gegeven dat hij twijfelt over zijn toekomst bij Barcelona. ESPN weet te melden dat een aantal bestuursleden ‘onder de juiste omstandigheden’ openstaan voor een vertrek van Messi.

Messi heeft bij Barcelona nog een contract tot medio 2021 en die verbintenis bevat voor clubs uit de vijf Europese topcompetities - LaLiga, Serie A, Premier League, Ligue 1 en Bundesliga - een afkoopclausule van zevenhonderd miljoen euro. Volgens Mundo Deportivo zouden voorlopig Internazionale en Paris Saint-Germain al hebben geïnformeerd bij vader en belangenbehartiger Jorge Messi. Les Parisiens zouden zelfs al hebben onderzocht hoe het aantrekken van Messi eventueel binnen de Financial Fair Play-regels van de UEFA past.

President Josep Maria Bartomeu liet al weten dat Barcelona niet van plan was om Messi te verkopen, terwijl Koeman de Argentijnse sterspeler een pijler onder zijn elftal noemde. De aanvaller zou echter al maanden twijfelen over zijn toekomst en heeft dit ook aangegeven richting zijn nieuwe trainer. Het betekent overigens niet direct dat Messi daadwerkelijk gaat vertrekken, want ESPN claimt op basis van bronnen binnen de club dat men er vertrouwen in heeft dat Koeman hem nog kan overtuigen. Er zouden nog een aantal gesprekken tussen Koeman en Messi op het programma staan.

Er heerst binnen het bestuur van Barcelona echter verdeeldheid over Messi. Enkele bestuursleden zijn van mening dat de Catalanen de ‘gefrustreerde’ sterspeler van de hand moeten doen als er een aantrekkelijk bod binnenkomt. Niet alleen wordt daarmee transfer- en salarisbudget gecreëerd voor Koeman om de selectie van Barcelona te kunnen renoveren, maar er wordt tegelijkertijd voorkomen dat Messi over een jaar gratis de deur uitloopt.

Naast Messi hoopt Koeman volgens Cadena SER ook Gerard Piqué te kunnen behouden voor de club. De ervaren centrumverdediger zou een aanbieding van het naar de Premier League gepromoveerde Fulham op zak hebben, maar is een van de weinige ervaren spelers die deze zomer niet hoeft te vertrekken bij Barcelona. Koeman zou het besluit van de clubleiding om Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba van te hand te doen wél steunen.