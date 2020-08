De man achter de transfer van Ronald Koeman: ‘Hij zei: ‘Je krijgt hem gratis’'

Rob Jansen sloot afgelopen week voor de tiende keer een deal met Barcelona: de aanstelling van Ronald Koeman tot de zomer van 2022. De meest bekende voetbalmakelaar van Nederland was ook nauw betrokken bij de toevoeging van Alfred Schreuder, ‘een van de beste veldtrainers in Europa’, en Henke Larsson, ‘een perfecte tweede assistent’, aan de technische staf van Koeman. “Ronald heeft in zijn staf op deze manier een verdediger (hijzelf), een middenvelder en een spits”, legt Jansen uit. “Alle anderen in de staf zijn Catalanen. Ronald wil niet een hele enclave meenemen.”

“Je moet cultuurbewakers houden. Hij is geen José Mourinho. Als die opstapt, gaan er twaalf man mee”, benadrukt Jansen zaterdag in De Telegraaf. Koeman volgde de loopbaan van Schreuder bij Ajax en TSG Hoffenheim nauwgezet. “Bij Ajax heeft hij het eerder ook fenomenaal goed gedaan. Ronald weet dat allemaal. Die verdiepte zich in de ontwikkeling van bepaalde trainers. En niet omdat hij al eerder wist dat Barcelona nu zou komen, hoor. Want dit kwam echt plotseling. Maar hij is gewoon een coach die altijd voorbereid is op alles.”

Jansen weet als geen ander dat Barcelona een bijzonder voetbalbolwerk is, een club waar de presidentsverkiezingen van volgend jaar zomer zomaar een einde kunnen maken aan de continuïteit van Koeman. Hij heeft nu in ieder geval de dekking van de huidige president Josep Maria Bartomeu, maar aan zijn mandaat komt een einde. “Hoe het straks gaat, zien we wel. Aan het systeem van Barça met verkiezingen zit ook iets positiefs”, vertelt Jansen in het dagblad. “Men kan nooit een club helemaal beheersen. De leden, de socios, beslissen. De club heeft verder een structuur waar men gewoon doorgaat."

Jansen maakte twintig jaar geleden al van dichtbij mee tot waar kandidaat-voorzitters toe in staat zijn. Joan Gaspart wilde in 2000 namelijk president van Barcelona worden en had beloofd Marc Overmars en Emmanuel Petit van Arsenal te kopen als hij de verkiezingen zou winnen. “David Dein, de grote baas bij Arsenal, zat zich al helemaal te verkneuteren. ’Als-ie wint, Rob, ontvang ik hem met open armen’. Nou, hij won en hij vloog meteen naar het huis van Dein in Londen. Daar zat ik ook. Ik had het contract van Overmars al rondgemaakt. Arsenal wilde 80 miljoen gulden (36,5 miljoen euro, red.) voor de deal.”

“Dat vond Gaspart toch wel te gortig. Toen vroeg hij aan Dein: ’Wat moet ik betalen als ik Petit niet neem?’ Waarop Dein zei: ’Hetzelfde bedrag. Petit krijg je er gratis bij’. Pijnlijk voor Petit, maar een werelddeal voor ons." Overmars was in een klap de duurste speler ter wereld. "En Gaspart moest wel, hè. Die kon alleen terugvliegen met een afgeronde deal, want hij had die twee spelers beloofd aan de fans…” Barcelona deinst er niet voor terug om extreme salarissen te betalen maar tegelijkertijd ook keihard in te grijpen als het misgaat. Na het eerste jaar van Frank en Ronald de Boer in het Camp Nou werden de spelers in een grote zaal in een hotel verbaal met de grond gelijkmaakt door Sandro Rosell, destijds bestuurslid en later voorzitter. “Het leek wel een tribunaal. Frank en Ronald zaten met tranen in hun ogen.”

“Ze bleven kalm, maar voor een jonge sportman was het een heftig moment. Niet dat ze daarna bij het RIAGG belandden, ze wisten wel meteen wat voor processen zich in de absolute top afspelen. Frank en Phillip Cocu mochten blijven, allemaal andere spelers moesten weg.” Jansen denkt dat Koeman en Barcelona klaar voor elkaar zijn. “Iedereen staat open voor de verandering die Ronald wil doorvoeren. Ze vinden het prachtig hoe hij praat, hoe hij denkt te gaan werken met spelers, hoe hij over elke stap al heeft nagedacht.”