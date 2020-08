Ajax presenteert nieuw tenue voor Europese wedstrijden

Ajax heeft een nieuw shirt gepresenteerd voor Europese wedstrijden. In navolging van het nieuwe thuis- en uitshirt heeft de club donderdag een tenue gepresenteerd dat komend seizoen in de Champions League gedragen kan worden bij uitwedstrijden. Het tenue is zwart en heeft gouden accenten. "Het zwart-gouden shirt is een eerbetoon aan de eerste Europa Cup 1-overwinning, komend seizoen vijftig jaar geleden", meldt Ajax.

"Dit wordt gesymboliseerd door de gouden lauwerkrans onder het Ajax-logo, met het getal ‘50’ in het midden. Ook is aan de binnenkant van de nek de inscriptie ’02.06.1971’ te vinden: de datum waarop Ajax in Wembley Stadium de driejarige hegemonie in Europa startte, later gevolgd door andere Europese overwinningen en successen waaronder de Champions League winst in 1995", zo legt de club uit. In de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg aanstaande zaterdag zal Ajax voor het eerst in het nieuwe tenue aantreden.

"In het shirt is een subtiel contrast te zien tussen het donkergrijs en zwart, waardoor de iconische baan in het midden van het shirt zichtbaar wordt. Het ontwerp van het shirt behoudt zo een duidelijke connectie met het klassieke Ajax-tenue", zo klinkt het. "In aanvulling op de overwegend zwarte outfit, zijn meerdere gouden details toegevoegd: van de sponsorlogo’s tot het speciale clublogo dat op de borst is geborduurd. De drie adidas-strepen op de schouders, het broekje en de sokken zijn ook goud, evenals de bedrukking op de achterkant."