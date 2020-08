Davids kiest voor verrassend dienstverband in Keuken Kampioen Divisie

Edgar Davids gaat bij bij Telstar aan de slag als assistent van hoofdtrainer Andries Jonker. De Witte Leeuwen hebben zelf nog niks bekendgemaakt, maar de 74-voudig international maakt zelf via Instagram wereldkundig dat hij een nieuwe baan heeft. Davids liep eerder al verschillende keren mee op het trainingsveld bij Telstar.

“Ik ben blij dat ik bekend kan maken dat ik assistent-trainer bij Telstar word”, zo luidt de korte boodschap van Davids bij een foto van zichzelf in trainingskleding van Telstar. De oud-middenvelder haalde de afgelopen jaren zijn trainingspapieren en verscheen in februari al op eigen verzoek op het trainingsveld bij Telstar. “Hij komt ook uit Amsterdam-Noord. Ik heb hem nooit getraind, maar hij is goed met Louis van Gaal. Het klikte snel door de dingen die we gemeen hebben”, zo lichtte Jonker destijds toe aan NH Sport.

De 47-jarige Davids zette in 2014 definitief een punt achter zijn loopbaan, die hem langs Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Internazionale, Tottenham Hotspur, opnieuw Ajax, Crystal Palace en Barnet leidde. Bij laatstgenoemde Engelse club was Davids nog een tijdje speler/trainer. Het is voorlopig zijn enige ervaring als trainer, al werkte hij de afgelopen jaren ook een stage af bij Oranje Onder-20.