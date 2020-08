Advocaat heeft ‘knoop al doorgehakt’: ‘Wat beter moet bij hem? Van alles’

Robert Bozenik maakte afgelopen zondag een goede indruk tegen Sparta Rotterdam. Bij de 3-0 gewonnen oefenwedstrijd van Feyenoord in De Kuip gaf de spits zijn visitekaartje af door binnen het eerste kwartier twee keer te scoren. Dick Advocaat is blij dat de Slowaak meteen presteert in de voorbereiding van Feyenoord, maar blijft kritisch op de twintigjarige aanvaller.

Het Algemeen Dagblad claimt dat Advocaat zijn keuze al heeft gemaakt en Bozenik wat betreft de spitspositie de tweede man is achter Nicolai Jörgensen. De Deen kampte met veel blessureleed, maar is nu weer van de partij. "Nu is hij fit, ik verwacht wel iets van hem", zegt de trainer van Feyenoord tegenover de krant. "Maar hij moet het zeker laten zien, want Bozenik geeft gas."

Senesi geniet van het spelen in het Feyenoord-shirt

"Qua doelpunten was het natuurlijk prima", vervolgt Advocaat over het duel met Sparta. "Ik heb na de wedstrijd tegen Sparta gezegd dat ik nog meer wil zien. Dat is geen kritiek, dat weet Robert zelf ook wel. Wat er dan precies beter moet? Van alles. Het meedoen, zijn aannames, het terugleggen, het koppen bij lange ballen van achteruit. Dat kan allemaal echt veel beter."

Advocaat vertelt dat Bozenik aan de slag is met Robin van Persie. "Misschien werpt het nu al z'n vruchten af. Ze werken aan punten die verbeterd kunnen worden. Móéten worden", aldus de coach. Bozenik zelf laat weten blij te zijn met de hulp van de oud-spits. "Ik heb heel hard getraind de laatste maanden. Vaak met Eric Botteghin en Van Persie", zegt de jongeling, die niet wil ingaan op de concurrentiestrijd met Jörgensen. "We spelen heel veel wedstrijden, we hebben iedereen nodig. Ik zal knokken voor speeltijd."