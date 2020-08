Heracles Almelo kan flinke klapper maken met veelbelovende proefspeler

De zomerse transfermarkt zorgt ieder jaar weer voor een komen en gaan van spelers in de Eredivisie. Ook Heracles Almelo staat voor een grote uitdaging, daar de club met Cyriel Dessers en Mauro Júnior twee sterkhouders zag vertrekken en in totaal om verschillende redenen afscheid nam van veertien spelers. Dessers is als gedeeld topscorer van de Eredivisie verkocht aan de Belgische topclub KRC Genk en huurling Mauro Júnior is teruggekeerd naar zijn eigenlijke werkgever PSV, waardoor Heracles nadrukkelijk op zoek moet naar creativiteit en doelpunten. Tot nu toe zijn er zes namen gepresenteerd en Voetbalzone legt de nieuwelingen onder een vergrootglas met behulp van sportanalysebedrijf SciSports.

Door Thijs Verhaar

“Wij willen tussen plaats acht en twaalf eindigen met een spelersgroep waarin jongens opvallen die we vervolgens kunnen doorverkopen”, liet Tim Gilissen zich begin maart ontvallen over de doelstelling van Heracles Almelo. Kort daarna werd de 38-jarige oud-speler gepromoveerd van technisch manager tot technisch directeur, waarmee zijn invloed op de club nog groter werd. Het is nu volledig aan hem om de juiste mensen te vinden die net als bijvoorbeeld Dessers, Robin Gosens, Lennart Czyborra, Brandley Kuwas en Adrián Dalmau tot volle wasdom komen in Erve Asito. Heracles staat er de laatste jaren om bekend een goede neus te hebben voor onbekend talent, maar dat betekent natuurlijk niet dat elke nieuwe transfer per definitie een schot in de roos is. Voetbalzone neemt de statistieken van Noah Fadiga, Delano Burgzorg, Rai Vloet, Marco Rente, Sinan Bakis en Luca de la Torre onder de loep en waagt zich aan een voorspelling over hun meerwaarde op basis van de cijfers van SciSports.

Het sportanalysebedrijf verzamelt data van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van een algoritme een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst, waar de spelers in een nieuwe omgeving moeten zien te aarden. Wel geeft het een indicatie van wat Heracles ongeveer mag verwachten van de nieuwelingen.

????? Sinan Bakis! Eerste training ?? pic.twitter.com/CwYbzIE8eN — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) August 12, 2020

Sinan Bakis is met zijn 26 jaar de oudste van het stel en aan hem de zware taak om Dessers te doen vergeten. De Duits-Turkse spits komt over van het Oostenrijkse FC Admira Wacker, waar hij in het afgelopen seizoen zijn meest productieve jaargang kende met 12 goals in 25 duels. Een jaar eerder kwam hij tot 4 treffers in 27 wedstrijden, terwijl hij in 2017/18 helemaal niet tot scoren kwam in de Süper Lig, waar hij acht duels speelde voor Bursaspor. In Turkije kon hij sowieso niet echt uitblinken, want ook bij Kayserispor kwam het jeugdproduct van Bayer Leverkusen niet tot imposante statistieken. Het lijkt er dus op dat we te maken hebben met een laatbloeier, al schaalt SciSports hem veel lager in dan Dessers. De Belg heeft een SciSkill van 66,3, terwijl Bakis niet verder komt dan 42,5 en een potentie van 46,1. Daarmee is hij op dit moment wel iets beter dan zijn concurrent Adrian Szöke. De 22-jarige Hongaar lijkt met zijn potentie van 59,7 op termijn echter wel de beste keuze, tenzij er nog een aanvalsleider wordt aangetrokken.

Op de flanken gaat trainer Frank Wormuth vermoedelijk kiezen voor Silvester van der Water op rechts en aanwinst Delano Burgzorg op links. De van het Italiaanse Spezia overgenomen vleugelflitser behoort met zijn SciSkill van 59,8 in ieder geval op papier meteen tot de vijf beste spelers van Heracles en zijn potentiescore van 79,2 laat zien dat er nog veel rek zit in de voormalig jeugdinternational. Hij werd het afgelopen halfjaar al gehuurd en wist in vijf duels eenmaal tot scoren te komen. De verwachting is dat hij dit seizoen nog wel vaker gaat doen en de fans mogen ook het nodige van rechtsbuiten Van der Water verwachten. Hij heeft op dit moment met 66,8 de hoogste SciSkill van de hele selectie en zal de van Fulham overgenomen Luca de la Torre vermoedelijk naar de bank verwijzen. De Amerikaan met Spaans paspoort krijgt een SciSkill van 42,9 toegekend, maar heeft wel de nodige groeimarge richting een potentieel van 62,0, terwijl Van der Water nog verder door kan doorgroeien naar 79,3.

Trainer Frank Wormuth heeft voorin redelijk wat opties, maar ziet graag nog wat versterkingen komen op het middenveld en in het hart van de defensie.

Achter dat drietal moet de nieuwe aanwinst Rai Vloet gaan zorgen voor de verbinding tussen het middenveld en de aanval. Als opvolger van Mauro Júnior rust een zware last op zijn schouders, want de Braziliaan was het afgelopen seizoen goed voor 6 goals en 6 assists in 26 duels. Bovendien was hij met zijn passing het brein achter vrijwel alle aanvallen. Vloet deed het op zijn beurt ook uitstekend bij Excelsior. De 25-jarige middenvelder maakte op het op één na hoogste niveau van Nederland liefst 14 treffers in 29 duels en voegde daar ook nog eens 5 assists aan toe. De statistieken van SciSports wijzen uit dat van alle aanvallende middenvelders in de Keuken Kampioen Divisie alleen Francesco Antonucci nog vaker bijdroeg aan gevaarlijke momenten voor zijn ploeg. Vloet heeft een SciSkill van 50,4 en kan nog doorgroeien naar 59,2, waarmee hij een stabiele kracht genoemd mag worden voor een ploeg uit het rechterrijtje uit de Eredivisie.

De minst bekende naam van het zestal nieuwelingen is vermoedelijk Marco Rente. De centrumverdediger is weggeplukt uit de B-ploeg van Borussia Dortmund. Daar mocht de 23-jarige Duitser transfervrij vertrekken en een blik op zijn SciSkill maakt duidelijk waarom. Hij krijgt een waardering van slechts 28,1 en zou daarmee niet eens in de basis staan bij bijvoorbeeld FC Dordrecht. Hij heeft echter wel het potentieel om door te groeien naar 48,8, waardoor Heracles in potentie wel heel goedkoop een waardig selectielid heeft weten te strikken. De kans op een basisplaats lijkt echter klein, want het centrale duo Robin Pröpper en Mats Knoester heeft nu al ieder een SciSkill van rond de 60, waarbij vooral laatstgenoemde nog veel marge heeft om door te groeien. Hij heeft een potentieel van 87,1, waarmee hij niet zou misstaan in de subtop van de Eredivisie.

Dat zijn cijfers waar Noah Fediga alleen maar van kan dromen. De twintigjarige rechtsback werd deze zomer overgenomen van Club Brugge, dat hem het afgelopen seizoen verhuurde aan FC Volendam. Daar liet hij zien vooral in aanvallend opzicht van waarde te zijn met goede dribbels en diepgang. Het resulteerde in 26 duels echter wel maar in 1 treffer en 1 assist. De Belg zal dus hard moeten werken aan zijn rendement om dichter bij zijn potentieel van 67,5 te komen. Met zo’n waardering kan hij in de toekomst uitgroeien tot een sterke basisspeler voor het rechterrijtje van de Eredivisie, maar op dit moment lijkt hij daar met zijn SciSkill van 35,7 nog niet rijp voor. Trainer Wormuth zal op basis van de statistieken de voorkeur moeten geven aan de ervaren Tim Breukers, die een score van 53,9 krijgt uitgereikt. Fadiga heeft wel als voordeel dat hij indien nodig ook als rechtsbuiten of als linksback uit de voeten kan. Op geen enkele positie zou hij nu de eerste keuze zijn, maar voor de coach is het wel fijn om zo’n multifunctionele speler met een prima groeipotentieel achter de hand te hebben.

Cijfers en conclusies

Naam Positie SciSkill Potentie Inschatting Sinan Bakis spits 42,9 46,1 basisspeler Delano Burgzorg linksbuiten 59,8 79,2 sleutelspeler Luca de la Torre rechtsbuiten 42,9 62,0 bankzitter Rai Vloet aanv. middenvelder 50,4 59,2 basisspeler Marco Rente centrale verdediger 28,1 48,8 bankzitter Noah Fediga rechtsback 35,7 67,5 toekomstig basisspeler

Samengevat heeft de club met Burgzorg, Vloet en Bakis drie vermoedelijke basisspelers gehaald, terwijl De la Torre, Rente en Fediga voor de gewenste breedte moeten zorgen. Vermoedelijk komen er de komende weken nog meer spelers bij, want de club heeft op dit moment slechts drie centrale verdedigers en maar één centrale middenvelder onder contract staan. Gilissen heeft die posities op zijn netvlies en laat de clubloze Hüseyin Bulut deze week meetrainen. Hij stond tot deze zomer onder contract bij Göztepe en heeft net als Marco Rente een verleden in de jeugd van Borussia Dortmund. Een blik op de cijfers van SciSports wijst uit dat Bulut ook op termijn kan uitgroeien tot meerwaarde voor de club. Momenteel krijgt hij een SciSkill van slechts 29,0, maar in de juiste omstandigheden kan hij doorgroeien naar 61,5, hetgeen een prima score is voor een gratis op te pikken speler.

De echte klapper zou echter komen als Heracles erin slaagt de eveneens mee trainende Elias Oubella vast te leggen. De negentienjarige centrumverdediger van FC Köln II heeft een huidige SciSkill van 31,6, maar kan wel eens een echte diamant blijken te zijn als hij zijn toegedichte potentieel van 87,7 in de toekomst weet aan te tikken. Daarmee kan hij dus uitgroeien tot de beste speler van heel Heracles Almelo en zijn cijfers in de Bundesliga Onder-19 wijzen uit dat het de goede kant op gaat met Oubella. Hij steeg het afgelopen jaar bijna tien volle punten in SciSkill en qua positionering behoorde hij afgelopen seizoen reeds tot de beste centrumverdedigers van de competitie. Met zijn lengte van 1,87 meter beschikt hij daarnaast ook over de nodige kopkracht, terwijl zijn passing eveneens als sterk punt wordt genoemd. De voormalig jeugdinternational van Duitsland heeft nog een eenjarig contract bij FC Köln en traint sinds eind juli mee bij Heracles, dat deze zomer afscheid nam van centrumverdedigers Dario Van den Buijs en Maximilian Rossmann. Vermoedelijk krijgt Oubella deze week te horen of hij zich definitief mag richten op een veelbelovend avontuur in de Eredivisie.