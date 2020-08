‘Mats Seuntjens kan na één jaar Turkije alweer terugkeren in Eredivisie’

Mats Seuntjens heeft naar verluidt de mogelijkheid om op korte termijn terug te keren in de Eredivisie. Volgens De Limburger onderzoekt Fortuna Sittard namelijk de mogelijkheden om de 28-jarige middenvelder annex aanvaller los te weken van Genclerbirligi. De huidige verbintenis van de club uit de Turkse Süper Lig loopt nog een seizoen door. Over een eventuele transfersom zijn nog geen mededelingen gedaan.

Fortuna is volgens berichtgeving van bovengenoemde krant al in gesprek met een afvaardiging van Genclerbirligi om over een tussentijdse transfer van Seuntjens te praten. Het lokale medium ZO-NWS meldt woensdag dat Sjors Ultee, technisch manager van de Sittardse club, niet bereikbaar is voor commentaar op de mogelijke komst van de voormalig AZ'er, die sinds medio 2019 onder contract staat in Turkije.

Het eerste seizoen van Seuntjens in de Turkse competitie was geen doorslaand succes. Hij kwam tot achttien wedstrijden namens Genclerbirligi in de Süper Lig, maar geen enkele keer maakte de aan Fortuna gelinkte aanvaller de negentig minuten vol. Seuntjens wist geen enkele keer te scoren, al bracht de Brabander wel twee assists op zijn naam.

Mocht Seuntjens daadwerkelijk voor Fortuna kiezen, dan is hij de zevende zomeraanwinst van de Limburgers. Yanick van Osch, Roel Janssen, Özgür Aktas, Joshua Wehking, George Cox en Emil Hansson werden eerder al aan de selectie van hoofdtrainer Kevin Hofland toegevoegd. Seuntjens kwam eerder in Nederland uit voor NAC Breda en AZ.