Lukaku verwijst na compliment Fabregas naar video met Carragher uit 2017

Internazionale staat mede dankzij de doeltreffendheid van Romelu Lukaku in de halve finale van de Europa League. Het elftal van trainer Antonio Conte rekende maandag in de kwartfinale af met het Bayer Leverkusen van Peter Bosz (2-1). Lukaku tekende halverwege de eerste helft voor het tweede Italiaanse doelpunt en de Belgische topschutter deed dat op zeer fraaie en indrukwekkende wijze.

Lukaku werd in het strafschopgebied aangespeeld en draaide vervolgens richting het doel van Leverkusen. Directe bewaker Edmond Tapsoba leek de Inter-spits naar de grond te trekken, maar die actie kon een doelpunt niet voorkomen. Al vallend was Lukaku alsnog trefzeker, tot ongeloof van doelman Lukas Hradecky. De doelpuntenmaker liep vervolgens juichend weg richting de hoekvlag. Inter zag Kai Havertz enkele minuten later scoren voor de bezoekende ploeg. Verder dan dat kwam de formatie van Bosz echter niet.

This one? pic.twitter.com/7GbKCjUDrG — All Together Now Everton Podcast (@ATNCAST) August 10, 2020

Op de sociale media werd Lukaku geprezen om zijn huzarenstukje tegen Leverkusen. Onder meer Cesc Fàbregas reageert via Twitter vol bewondering op de treffer van de fysiek ijzersterke aanvaller: "Wat een doelpunt!", zo schrijft de middenvelder van AS Monaco. Lukaku reageert een dag later met een kwinkslag op het bericht van Fàbregas: "Ik heb Jamie Carragher een paar jaar geleden al uitgelegd wat ik in zo’n situatie doe, broeder." In een van de reacties is een video te zien waarin Lukaku, toen nog als speler van Everton, denkbeeldig het duel aangaat met Carragher, de oud-verdediger van Liverpool die tegenwoordig als analist werkzaam is.