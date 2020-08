Statement Zorc van tafel geveegd in studio BT Sport: ‘Hij bluft’

Borussia Dortmund meldde maandag via Michael Zorc dat Jadon Sancho deze transferzomer niet wordt verkocht. De Engelse buitenspeler leek hard op weg naar Manchester United, maar de technich directeur van de Duitse topclub meldde zelfs dat Sancho zijn contract had verlengd. Robin van Persie, Owen Hargreaves en Paul Scholes denken dat United ondanks de woorden van Zorc nog altijd kans maakt op Sancho. “Dit is hoe het spelletje wordt gespeeld”, aldus Van Persie.

Manchester United is al maanden in de race voor Sancho, voor wie Dortmund een bedrag van 120 miljoen euro zou willen hebben. BVB stelde een deadline door aan te geven dat een transfer geen doorgang zou vinden wanneer er maandag geen deal op tafel lag. Zover kwam het niet, waarop Zorc naar buiten bracht dat de Engels international volgend seizoen gewoon in het shirt van Dortmund te bewonderen is.

Hargreaves neemt de woorden van Zorc niet serieus en verwacht dat Sancho volgend seizoen voor Manchester United speelt. De oud-middenvelder denkt dat de uitspraken van Zorc onderdeel zijn van een tactiek om de prijs op te drijven. “Hij bluft. Ik verwacht dat hij op korte termijn speler is van Manchester United”, aldus de oud-international bij BT Sport. “Ze proberen alleen maar meer geld te pakken. Dat is de aard van het beestje. Ze weten dat United bijzonder geïnteresseerd is. Ik denk dat ze bluffen. Ze weten dat hij uiteindelijk toch voor een bepaald bedrag gaat vertrekken.”

Van Persie en Scholes zijn het met Hargreaves eens. Zij denken dat United nog gemotiveerder is om tot een deal te komen door het feit dat de club er in januari niet in slaagde om Erling Haaland aan te trekken. “Het ziet er naar uit dat Dortmund het hard wil spelen”, reageert Van Persie. “Dortmund wil meer geld, dus de bal ligt bij Manchester United. Ze hebben Haaland niet kunnen halen en dat was een gemiste kans. Iedereen heeft de afgelopen zes maanden gezien wat hij kan. Dat willen ze natuurlijk niet nog een keer laten gebeuren, maar de vraag is hoe ver ze bereid zijn om te gaan.”

“Ze proberen alleen maar wat meer geld op te halen”, voegt Scholes toe. “Ze hebben het over 120 miljoen euro, dat is veel geld. Maar hij lijkt me iemand die ieder team ter wereld beter kan maken met zijn doelpunten en assists. United wilde zich graag versterken met Haaland, maar ze waren niet bereid om ver voor hem te gaan. Gaan ze dat wel doen voor Sancho? Ik denk het wel. Als Ole (Gunnar Solskjaer, red.) hem graag wil hebben, dan verwacht ik dat ze hem gaan halen.”