Robin van Persie gunt ex-NEC'er toptransfer: 'Ik hoop het voor hem'

Manchester United plaatste zich maandagavond ten koste van FC Kopenhagen voor de halve finales van de Europa League (1-0). De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer had een strafschop nodig in de verlenging om de Deense topclub uit te schakelen. The Red Devils hadden veel moeite om de Zweedse keeper Karl-Johan Johnsson te passeren. Robin van Persie zag de ex-doelman van NEC uitblinken en gunt hem daarom de komende transferperiode een mooie transfer.

Johnsson speelde een van zijn beste wedstrijden uit zijn carrière. Met liefst 13 reddingen in 120 minuten vestigde hij een Europa League-record. Uiteindelijk was een strafschop van Bruno Fernandes in de verlenging hem te machtig en zit het Europese seizoen van Kopenhagen erop. Van Persie noemde het optreden van de dertigjarige keeper ‘ongelofelijk’. Bij BT Sport wordt de voormalig Oranje-international gevraagd of de sluitpost beloond moet worden met een ‘grote transfer’ deze zomer: “Ik hoop het voor hem, want dat heeft hij echt verdiend.”

De reactie van Ole Gunnar Solskjaer na de zege op FC Kopenhagen

“Hij heeft een aantal uitstekende reddingen verricht. Het ging niet alleen om ballen die recht op hem afkwamen. Hij gooide zijn lichaam in de strijd en maakte een paar geweldige reddingen. Zijn redding met één hand op de inzet van Martial was ongelofelijk”, aldus Van Persie, doelend op een doelpoging van Martial waarbij Johnson de bal uit de kruising tikte. “Zijn voetenwerk was ook zeer goed. Ik denk dat dit de beste wedstrijd ooit is geweest, dat moet wel.”

Niet alleen Van Persie was diep onder de indruk van de doelman, die tussen januari 2013 en medio 2014 het doel van NEC verdedigde en later speelde voor Randers FC en Guingamp. “De enige manier waarop hij verslagen kon worden was vanaf de strafschopstip”, aldus voormalig Manchester United-middenvelder Owen Hargreaves. “Hij stond er iedere keer. Petje af, want hij was echt ongelofelijk.” Ook oud-voetballer Gary Lineker deed een duit in het zakje: “Johnsson was echt belachelijk goed. Wát een optreden”, schrijft hij op Twitter.

Na afloop van het duel kreeg Johnsson de complimenten op het veld van onder meer Juan Mata, terwijl ook Manchester United-manager Solskjaer lovend over hem sprak. “Wij verdienden het om te winnen, maar hun keeper was fantastisch. Echt ongelofelijk”, zei hij na de wedstrijd. “Dit had zo’n avond kunnen zijn. Zij creëerden een aantal kansen en maakten het ons moeilijk.” In de halve finale neemt Manchester United het op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Wolverhampton Wanderers en Sevilla. “Twee goede teams. We weten alles over Wolverhampton. En met Molde FK heb ik al eens tegen Sevilla gespeeld. Het maakt me niets uit wie we treffen.”