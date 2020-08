Feyenoord ziet zich genoodzaakt trainingskamp in Oostenrijk te annuleren

Feyenoord heeft een streep gezet door het trainingskamp in Oostenrijk, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Het was de bedoeling dat de Rotterdammers een stageweek zouden beleggen in het Alpenland, waar dan verschillende oefenwedstrijden zouden kunnen worden afgewerkt. Vanwege het coronavirus heeft Feyenoord besloten om het trainingskamp in Oostenrijk te annuleren.

In plaats daarvan zoekt Feyenoord naar een alternatieve locatie, dichter bij huis. Het Algemeen Dagblad acht het overigens ook niet ondenkbaar dat de Rotterdammers helemaal niet op trainingskamp gaan en ervoor kiezen om thuis te blijven. Feyenoord oefent voorlopig tegen Sparta Rotterdam (9 augustus, in De Kuip), FC Twente (16 augustus, in De Kuip), Borussia Dortmund (22 augustus, in Duisburg) en MSV Duisburg (22 augustus, in Duisburg). De laatste twee oefenwedstrijden zullen afgewerkt worden met twee helften van dertig minuten.

De spelers en staf van Feyenoord zullen vrijdag worden getest op het coronavirus, conform de verplichting van de KNVB om wekelijks te testen. Dit is overigens pas verplicht als er (oefen)wedstrijden gespeeld gaan worden. Feyenoord krijgt tegelijkertijd bezoek van ic-arts Diederik Gommers, die de afgelopen tijd geregeld als deskundige omtrent het coronavirus op televisie te zien was en hartstochtelijk Feyenoord-supporter is. Hij zal samen met clubarts Casper van Eijk en viroloog Annemiek van der Hart de spelers er nog eens op wijzen hoe ze het best met de coronamaatregelen kunnen omgaan.