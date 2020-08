Barcelona deelt transferclausule van 300 miljoen uit na deal met São Paulo

Barcelona heeft donderdagochtend de komst van Gustavo Maia wereldkundig gemaakt. De Catalaanse grootmacht maakt via de officiële kanalen melding van de transfer van de negentienjarige aanvaller, die overkomt van het Braziliaanse São Paulo. Gustavo Maia heeft zich voor vijf jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

De jonge linksbuiten kost Barcelona in totaal 4,5 miljoen euro. De Spanjaarden verschaften zich begin dit jaar al een voorschot op de transfer door voor een miljoen een optie tot koop te nemen. Met een betaling van 3,5 miljoen is de komst van Gustavo Maia nu afgerond. De jongeling heeft een transferclausule van 300 miljoen meegekregen in zijn vijfjarige contract.

Gustavo Maia maakte sinds zijn veertiende deel uit van de opleiding van São Paulo en gold in de afgelopen jaren als een van de uitblinkers van de jeugdteams. De jeugdinternational won in totaal zeven prijzen in de jeugd van de Braziliaanse topclub en beleefde zijn beste seizoen in 2018, toen hij in 36 wedstrijden maar liefst 30 goals maakte. De nieuwkomer zal in eerste instantie aansluiten bij Barcelona B.

Barcelona verzekerde zich voor aankomend seizoen al van de aanvallende versterkingen Trincão en Pedri. Verder werden ook Matheus Fernandes en Miralem Pjanic aangetrokken als aanwinsten. In ruil voor laatstgenoemde bewandelde Arthur de omgekeerde weg richting Juventus.