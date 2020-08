Vernietigend oordeel Scholes: ‘Ik denk echt dat Solskjaer van hem af wil’

Jesse Lingard scoorde onlangs tegen Leicester City voor het eerst in tijden en de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller van Manchester United herhaalde dat kunstje woensdagavond in het Europa League-duel met LASK Linz (2-1 overwinning). Desondanks is Paul Scholes niet onder de indruk en de voormalig spelmaker denkt zelfs dat Lingard zijn langste tijd gehad heeft op Old Trafford.

"Hij (Lingard, red.) heeft de laatste tijd bepaald geen topvorm getoond", concludeert Scholes in een analyse voor BT Sport. "Het was veelzeggend dat hij na een uur naar de kant werd gehaald, daar Lingard maandag (tegen FC Kopenhagen, red.) zeker geen basisplaats zal hebben. Ik denk echt dat Ole Gunnar Solskjaer van hem af wil, wat overigens ook geldt voor Fred, al kan ik het ook mishebben. Ik ken de kwaliteiten van Lingard, want ik heb nog met hem gespeeld en hem later ook gecoacht in het beloftenelftal van Manchester United."

"Hij kan echt veel beter dan dat hij momenteel laat zien. Maar hij is momenteel niet meer dan een doodgewone selectiespeler. Hij gaat niet veel aan spelen toekomen, of er moeten opeens heel veel blessures zijn", velt Scholes een duidelijk oordeel over Lingard. "Hij is bijna 28 en zou nu op de top van zijn kunnen moeten zijn. Wil hij echt doorgaan met steeds maar vijftien tot twintig duels per seizoen spelen? Dat lijkt me niet. Ik neem aan dat hij nog steeds in aanmerking wil komen voor het nationale elftal van Engeland."

Scholes adviseert Lingard, wiens contract bij Manchester United nog een seizoen doorloopt, om van club te wisselen. "Hij moet gewoon wekelijks aan spelen toekomen. Bij een club in de middenmoot, Everton of West Ham United misschien. Jesse is een goede jongen met de nodige kwaliteiten. Hij heeft gewoon speeltijd nodig en ik ben bang dat hij die bij Manchester United niet zal krijgen", zo besluit de oud-speler zijn relaas over Lingard.