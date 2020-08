AZ verliest ook in Epe en blijft wachten op eerste zege én doelpunt

AZ heeft woensdagavond opnieuw een nederlaag in de voorbereiding moeten slikken. De ploeg van Arne Slot ging in een vriendschappelijke wedstrijd tegen PEC Zwolle onderuit. Op het complex van SV Wissel in Epe eindigde de ontmoeting in 0-1. AZ startte de voorbereiding met een 0-1 nederlaag tegen KRC Genk en afgelopen weekeinde werd met dezelfde cijfers van FC Utrecht verloren: 1-0. AZ oefent in aanloop naar de belangrijke wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League nog tegen Lille en AS Monaco.

De teams van John Stegeman en Slot hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Beide ploegen stonden verdedigend goed, waardoor echt grote kansen uitbleven. Op slag van rust leek Mike van Duinen de score te openen, maar na een scherpe counter eindigde zijn poging in het zijnet. In de rust koos Stegeman voor liefst negen wijzigingen in zijn elftal, terwijl Slot vier nieuwe spelers binnen de lijnen bracht.

Opvallend: na 56 minuten spelen ontving AZ'er Tijjani Reijnders, die al twee overtredingen had gemaakt in de tweede helft, een gele kaart. Eén minuut na een goede kans voor Zian Flemming, een hard schot waarop Hobie Verhulst met moeite redding kon brengen, opteerde Slot voor nog eens zes wissels. Vijf minuten later nam PEC Zwolle de leiding.

Destan Bajselmani kreeg de bal diep, snelde langs zijn tegenstander en legde terug op de achterlijn. Flemming veegde de bal zorgvuldig maar snoeihard binnen: 0-1. Een kwartier voor tijd kreeg ook Marc-Olivier Doué geel voor een pittige overtreding. In het slotkwartier kon het duel nog alle kanten op. Verhulst redde goed op een schot van Reza Ghoochannejhad en een sierlijk schot van Zakaria Aboukhlal verdween buiten het bereik van Michael Zetterer op het houtwerk.