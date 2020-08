Mitchel Bakker krijgt volgende opsteker bij PSG na gewonnen bekerfinales

Mitchel Bakker kan in de aankomende weken ook in de Champions League in actie komen namens Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht meldt dinsdagmiddag namelijk dat de Nederlandse linksback toch is ingeschreven voor het restant van het miljardenbal, nadat zijn naam eerder nog op de lijst ontbrak.

PSG moest in februari van dit jaar zijn selectie voor het restant van het Champions League-seizoen doorgeven en Thomas Tuchel ruimde destijds geen plekje in voor Bakker. Vanwege de corona-onderbreking mogen de ploegen die nog in het toernooi actief zijn nu echter alsnog drie aanpassingen doen en de naam van Bakker prijkt nu wel op het lijstje voor de drie wedstrijden die PSG mogelijk nog moet spelen in Champions League-verband.

Les Parisiens nemen het volgende week woensdag in de kwartfinale op tegen Atalanta, waarna ook de halve finale en de finale nog zouden kunnen volgen voor de manschappen van Tuchel. Voor Bakker vormt zijn opname in de Champions League-selectie een nieuwe opsteker nadat hij in de afgelopen weken al basisplaatsen kreeg in de finales van de Coupe de France en de Coupe de la Ligue.

Naast de twintigjarige linksback is ook Eric Maxim Choupo-Moting een nieuwe naam in de Champions League-selectie van PSG. De met een aflopend contract vertrokken Edinson Cavani en Thomas Meunier ontbreken dan weer op het lijstje van Tuchel. De oefenmeester kan tegen Atalanta overigens naar alle waarschijnlijkheid geen beroep doen op de geblesseerde Kylian Mbappé. De geschorste Ángel Di María is in ieder geval niet inzetbaar.