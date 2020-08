FC Twente ontkent aanbieding voor 6-voudig international: ‘Staat wel op lijst’

FC Twente is nog niet klaar op de transfermarkt. Voetbal International meldt dinsdag namelijk dat Linus Wahlqvist een eerste aanbieding heeft ontvangen vanuit de Grolsch Veste. De 23-jarige rechtsbenige vleugelverdediger had bij Dynamo Dresden nog een contract tot 2022, maar vanwege de degradatie uit de 2. Bundesliga is de overeenkomst per direct ontbonden. Wahlqvist is derhalve transfervrij op te halen door FC Twente.

Technisch directeur Jan Streuer is verrast door de berichtgeving van bovengenoemd medium. "Hij staat wel op onze lijst, maar daar staan nog meer spelers op. We moeten we nog bekijken voor welke opties willen gaan", zo laat de bestuurder dinsdag weten in een reactie aan TC Tubantia. Wahlqvist werd onlangs ook genoemd als mogelijke aanwinst van FC Groningen, dat nog steeds rekening houdt met een tussentijds vertrek van Deyovaisio Zeefuik, die de stap naar het buitenland wil maken.

Wahlqvist maakte in 2014 bij IFK Norrköping zijn debuut in het betaald voetbal. Vier jaar later volgde de overstap richting Dynamo Dresden. De aan FC Twente gelinkte vleugelverdediger kwam in zijn Duitse periode tot 55 wedstrijden in alle competities. Achter de naam van Wahlqvist staan tevens zes interlands namens de Zweedse nationale ploeg. Mocht de deal definitief rondkomen dan is de verdediger de zevende zomeraanwinst van de Tukkers. In een eerder stadium werden Gijs Smal, Nathan Markelo, Václav Cerny, Kik Pierie, Lazaros Lamprou en Alexander Jeremejeff naar Enschede gehaald. FC Twente hoopt daarnaast nog steeds op een huurdeal met Ajax voor Danilo Pereira, terwijl naar verluidt ook Jurgen Ekkelenkamp in beeld is bij Streuer.

Aan de andere kant moet FC Twente rekening houden met het vertrek van Jorn Brondeel, die volgens TC Tubantia de overstap kan maken naar Roda JC Kerkrade. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft zich inmiddels officieel gemeld voor de 26-jarige doelman. Brondeel, met een contract tot medio 2021 bij FC Twente, moet al enige tijd Joël Drommel voor zich dulden. Een tussentijdse transfer lijkt dan ook de beste oplossing voor alle partijen.