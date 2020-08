FC Twente gaat voor drieklapper bij Ajax met ‘droomkandidaat’

FC Twente is zeker nog niet klaar bij Ajax, meldt TC Tubantia. De Tukkers hebben verdediger Kik Pierie reeds op huurbasis vastgelegd, terwijl de tijdelijke komst van Danilo Pereira bijna is afgerond. FC Twente heeft het ook gemunt op 'droomkandidaat' Jurgen Ekkelenkamp, maar het is afwachten of de middenvelder naar Enschede verkast.

Voor het aanvalsspel zoekt FC Twente nog een offensieve middenvelder, zo weet de krant te melden. De club heeft met buitenspelers Vaclav Cerny en Lazaros Lamprou en spits Alexander Jeremejeff reeds drie aanvallers ingelijfd. Daar moet dus nog Danilo bijkomen, terwijl ook de naam van Ekkelenkamp als aanvallend ingestelde middenvelder met rood is omcirkeld.

Ajacieden trainen in voorbereiding op nieuw seizoen

Ekkelenkamp is de 'droomkandidaat', maar FC Twente is daarbij afhankelijk van de ontwikkelingen bij Ajax, zo klinkt het. 'Pas later in de voorbereiding wordt duidelijk wat het perspectief is voor Ekkelenkamp dit seizoen in Amsterdam', aldus het dagblad. De twintigjarige Ekkelenkamp, die tot medio 2022 vastligt bij Ajax, kwam vorig seizoen slechts in acht duels in actie bij de hoofdmacht.

Technisch directeur Jan Streur vertelt dat vijf aanvallers in ieder geval voldoende is op dit moment. Er is nog wel plaats voor Eljero Elia, die transfervrij kan vertrekken bij Istanbul Basaksehir. Streuer is blij met de komst van Jeremejeff, die op huurbasis overkomt van Dynamo Dresden. "Hij is een intelligente speler. Een spits, die moeilijk te bespelen is, technisch vaardig en goed in de combinatie."