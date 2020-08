Forse uithaal uit München gepareerd: ‘Arrogant en feitelijk ook onjuist’

De opvallende uitspraken van Uli Hoeness over het transferbeleid van Borussia Dortmund zijn slecht gevallen bij Michael Zorc, technisch directeur van BVB. De voormalig clubpresident van de Duitse kampioen heeft het gevoel dat met name jonge spelers in Dortmund als handelswaar worden gebruikt, een stelling die bij de concurrent op zeer weinig sympathie kan rekenen.

"Als Dortmund een groot talent koopt en hij speelt goed, dan kun je een paar maanden later van iemand binnen of buiten de club horen dat hij uiteindelijk verkocht zal worden ", zo zei Hoeness in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Hoe kan een speler voor honderd procent het DNA van de club in zich opnemen als hij het gevoel heeft dat hij slechts handelswaar is? Bij ons werkt het niet zo. Wij halen een speler voor Bayern München, niet om winst op hem te maken. Elke speler moet het gevoel hebben dat hij voor altijd Bayern is." Een enigszins pikante uitspraak, want in het verleden maakten onder meer Mario Götze, Mats Hummels en Robert Lewandowski de overstap van Dortmund naar Bayern.

Hoeness liet zich tevens uit over Jude Bellingham, die Birmingham City onlangs inruilde voor Dortmund. Bayern was naar verluidt eveneens in de markt voor de spelmaker. "Je zult zien hoe snel er zal worden gesproken over vermeende interesse als hij een paar keer goed heeft gespeeld. Zo zou ik het nooit aanpakken. Ik zou gelijk tegen iedereen zeggen: ‘Dit is onze speler, en als hij goed presteert blijft hij ook gewoon onze speler. Zelfs als ik honderd miljoen euro voor hem zou kunnen krijgen."

De verbale uithaal van Hoeness zorgt voor grote verbazing bij Zorc. "Ik vind een dergelijk statement nogal arrogant", laat de Dortmund-directeur weten in gesprek met Sport1. "En sommige zaken die hij (Hoeness, red.) aanhaalt zijn feitelijk ook onjuist. Maar als je elk jaar 250 miljoen euro meer te besteden hebt, dan is het makkelijk praten. " Zorc lijkt daarmee te verwijzen naar Jadon Sancho, die in 2017 voor circa negen miljoen euro werd overgenomen van Manchester City. Bayern bood destijds op het laatste moment meer geld, maar de Engelse aanvaller was niet meer te vermurwen.