Beleid Dortmund gekraakt vanuit München: ‘Hij voelt zich handelswaar’

Uli Hoeness is niet echt onder de indruk van het transferbeleid van concurrent Borussia Dortmund. De erevoorzitter van Bayern München legt in gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung uit waarom het beleid van BVB om grote talenten te strikken en hen vervolgens met winst door te verkopen uiteindelijk 'onverstandig' is.

Dortmund heeft in de loop der tijd veel talenten naar het Signal Iduna Park gehaald, zoals bijvoorbeeld Jadon Sancho, Erling Braut Haaland en recent Jude Bellingham, die overkwam van Birmingham City. "Als Dortmund een groot talent koopt en hij speelt goed, dan kun je een paar maanden later van iemand binnen of buiten de club horen dat hij uiteindelijk verkocht zal worden", stelt Hoeness vast.

"Hoe kan een speler voor honderd procent het DNA van de club in zich opnemen als hij het gevoel heeft dat hij slechts handelswaar is? Bij ons werkt het niet zo", vervolgt hij. "Wij halen een speler voor Bayern München, niet om winst op hem te maken. Elke speler moet het gevoel hebben dat hij voor altijd Bayern is." De woorden van de Duitser zijn pikant, daar Bayern in het verleden veel spelers bij Dortmund heeft weggeplukt. Onder anderen Mario Götze, Mats Hummels en Robert Lewandowski maakten de overstap.

Hoeness neemt Lewandowski, die zich in 2014 transfervrij aansloot bij der Rekordmeister en in het verleden werd gelinkt aan Real Madrid, als voorbeeld. "Hij kwam twee jaar geleden naar me toe en zei: Herr Hoeness, u moet eens met mijn nieuwe zaakwaarnemer (Pini Zahavi, red.) gaan praten. Toen zei ik: Dat is goed, op 3 september heb ik weer tijd", aldus de oud-voetballer, die doelde op het einde van de transferperiode en hiermee aangaf dat Bayern absoluut niet wilde meewerken aan een transfer.