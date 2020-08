André Onana geldt niet als topdoelwit

Jhon Córdoba heeft het eerste contractvoorstel van FC Köln geweigerd. De spits, die nog een jaar onder contract staat, staat in de belangstelling van onder meer Hertha BSC en Schalke 04. (Kicker)

Juventus overweegt een poging te wagen voor Chris Smalling. De Italiaanse topclub is bereid buitenspeler Federico Bernardeschi in de deal te betrekken om de verdediger los te weken bij Manchester United. (Daily Mirror)

Burnley-doelman Nick Pope, die ruim 55 miljoen euro moet kosten, staat bovenaan het lijstje in Londen.