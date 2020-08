Belgische competitie lijkt smaakmaker te verliezen na bod van 27,5 miljoen

Jonathan David is dicht bij een transfer naar de Ligue 1, zo weet L’Équipe zondag te melden. Volgens de doorgaans ingevoerde Franse sportkrant staat Lille OSC op het punt om de twintigjarige aanvaller los te weken bij AA Gent. Lille heeft naar verluidt een bod van 27,5 miljoen euro uitgebracht op de Canadees, hetgeen de duurste uitgaande transfer ooit in België zou betekenen. Dat record wordt nu nog gedeeld door Wesley Moraes en Youri Tielemans, die in het verleden beiden voor 25 miljoen euro vertrokken uit de Jupiler Pro League, naar respectievelijk Aston Villa en AS Monaco.

David werd tweeënhalf jaar geleden door AA Gent opgepikt bij Ottawa Internationals Soccer Club en ontwikkelde zich stormachtig in België. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen zestig competitiewedstrijden en wist daarin dertig doelpunten te maken; de afgelopen voetbaljaargang scoorde hij achttien keer en werd hij samen met Dieumerci Mbokani van Antwerp FC topscorer van de Jupiler Pro League.

AA Gent wil David het liefst nog minimaal één seizoen behouden, maar volgens L’Équipe is de kans groot dat de twaalfvoudig international van Canada bezig is aan zijn laatste weken in dienst van De Buffalo’s. Lille heeft namelijk officieel een bod van 27,5 miljoen euro neergelegd bij AA Gent en heeft daarmee bijna beet, zo klinkt het vanuit Frankrijk. David werd in een eerder stadium ook gelinkt aan onder meer Ajax, maar de interesse van de Amsterdammers kwam nooit serieus van de grond.

David moet bij Lille de opvolger worden van Victor Osimhen, die eerder deze week voor een slordige tachtig miljoen euro naar Napoli verkaste. De Noord-Franse club versterkte zich zaterdag al transfervrij met Burak Yilmaz, maar de verwachting is dat de van Besiktas overgekomen Turk als tweede spits is gehaald. De van Ajax overgenomen Sven Botman is met een transfersom van acht miljoen euro voorlopig de duurste inkomende transfer van Lille deze zomer.