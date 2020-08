Conte haalt vernietigend uit: ‘We hebben maandenlang stront moeten eten’

Internazionale sloot het seizoen zaterdag af met een 0-2 overwinning op Atalanta, waardoor het elftal van trainer Antonio Conte op de tweede plaats eindigt in de Serie A, slechts één punt achter kampioen Juventus. Desondanks is de Italiaanse oefenmeester niet bepaald tevreden over de huidige gang van zaken in het Giuseppe Meazza. Conte lijkt zijn pijlen met name te richten op voorzitter en clubeigenaar Steven Zhang.

"Op persoonlijk vlak is het een zeer zwaar jaar geweest", verklaart Conte in een uitgebreid interview met Sky Italia. "Daarnaast hebben mijn spelers zeer weinig waardering gekregen voor het werk dat ze hebben verricht, wat eigenlijk ook voor mij geldt. Vanuit de club zijn we totaal niet in bescherming genomen. Op alle vlakken is groei mogelijk bij deze club, op het veld maar zeker ook daarbuiten. Topclubs zouden voor meer bescherming moeten zorgen, daar gaan we zeker nog over praten. Ik wil de president (Zhang, red.) spreken, al is hij op dit moment in China."

"Het is een bijzonder intensief jaar geweest", verlegt Conte de aandacht naar het afgelopen seizoen in de Serie A. "Gelukkig hebben de spelers afstand kunnen nemen van alle problemen. Daardoor is er een bepaalde onderlinge band gegroeid, ondanks alle moeilijkheden die zijn ontstaan." De voormalig coach van onder meer Juventus en Chelsea stipt nog een kritiekpunt aan. "Ik hou niet van mensen die willen meeliften op ons succes, maar dat heb ik helaas wel heel veel gezien bij Internazionale in het afgelopen seizoen."

Conte slaat vervolgens een veel hardere toon aan. "We hebben maandenlang stront moeten eten, zonder dat er enige bescherming was. Mijn grootste probleem is misschien wel dat ik een visie heb, ik zie een bepaalde route voor me en weet precies wat we als elftal nodig hebben. Ik las laatst een interview met Lucanio Spalletti (ex-trainer van Internazionale, red.) uit 2017. We leven inmiddels in 2020 en in de tussentijd is er niets veranderd."

"In het eerste seizoen kan ik nog als bliksemafleider fungeren, maar als er niets geleerd wordt en dezelfde fouten steeds worden gemaakt, dan is dat echt gekkenwerk", aldus Conte, die een eventueel misverstand uit de wereld wil helpen. "Laat duidelijk zijn dat ik het niet over de transfermarkt of de spelersgroep heb. Ik vind het zeer belangrijk dat dat goed overkomt."