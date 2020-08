Langst dienende Premier League-manager zeer verrassend op straat gezet

Eddie Howe is niet langer de manager van Bournemouth. De vorige week uit de Premier League gedegradeerde club maakt zaterdagavond via de officiële kanalen bekend dat er per direct in onderling overleg een einde komt aan de samenwerking. Howe stond jarenlang te boek als de kroonprins van het Engelse trainersgilde en was van alle huidige trainers in de Premier League de langst dienende. Zijn contract op Dean Court liep nog één jaar door.

Howe trad op 14 oktober 2012 in dienst bij Bournemouth en maakte vervolgens enkele wonderbaarlijke jaren mee met the Cherries. Hij leidde Bournemouth vanuit de League One, het derde Engelse niveau, naar de Premier League en wist de club vier seizoenen lang te handhaven in de hoogste divisie. Overigens was Howe tussen december 2008 en januari 2011 ook al trainer van Bournemouth.

Afgelopen weekend volgde degradatie naar de Championship voor de 42-jarige Howe en zijn elftal. Bournemouth won op de slotdag van het seizoen weliswaar met 1-3 bij Everton, maar eindigde uiteindelijk toch op een achttiende plaats, doordat concurrent Aston Villa gelijktijdig met 1-1 remiseerde tegen West Ham United.

"Hoewel de liefde die ik heb voor deze voetbalclub altijd zal blijven, hebben we gezamenlijk besloten dat dit het juiste moment is voor de club om een nieuwe richting in te gaan", licht Howe toe op de clubsite. "Ik voel me gezegend dat ik de club kan verlaten met herinneringen die een leven lang zullen blijven. Handhaving in 2009, gevolgd door promoties in 2010, 2013 en 2015, en daarna vijf fantastische jaren in de Premier League, zijn natuurlijk enkele van de belangrijkste hoogtepunten."