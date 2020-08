Wijnaldum komt met uiterst fraaie boodschap voor ‘bro’ Depay

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Memphis Depay maakte vrijdagavond tijdens de finale van de Coupe de la Ligue tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon (0-0, PSG wint na strafschoppen) na een afwezigheid van 229 dagen door een kruisbandblessure zijn officiële rentree. Georginio Wijnaldum staat zaterdag op Instagram met een fraaie boodschap stil bij de rentree van zijn ploeggenoot bij Oranje. “Trots op mijn bro. Hij heeft keihard gewerkt om te herstellen van zijn knieblessure en om sterker terug te keren op het veld. Welkom terug, we zien elkaar snel”, schrijft Wijnaldum. Depay reageert al snel met: “Major support love you G.”