Memphis Depay richt zich tot Ronald Koeman na pijnlijk verlies

Memphis Depay maakte vrijdag als aanvoerder zijn rentree in een officiële wedstrijd na een zware knieblessure. De Nederlander kon echter niet voorkomen dat Paris Saint-Germain ten koste van Olympique Lyon de Coupe de la Ligue veroverde. De Franse kampioen kwam in de noodzakelijke strafschoppenreeks, na een doelpuntloze stand in de reguliere speeltijd, als winnaar uit de strijd: alleen Bertrand Traoré miste zijn elfmetertrap.

“Deze doet pijn! Allereerst wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij mijn herstel. Ik raakte in december geblesseerd en ik kan zeggen dat ik sterker ben teruggekomen”, schrijft Depay op zijn Instagram-account. De aanvaller, die tachtig minuten op het veld stond, bedankt onder meer bondscoach Ronald Koeman. “Hij heeft me heel de tijd gesteund.”

Depay liep in december een gescheurde kruisband op en begon vervolgens aan een race tegen de klok om tijd fit te raken voor het EK, dat door de coronacrisis naar volgend jaar zomer werd verplaatst. De pandemie zorgde er echter ook voor dat hij Olympique Lyon toch nog van dienst kan zijn. Deze maand hervat Lyon de jacht op de Champions League, waarin het in de achtste finales op een 1-0 voorsprong staat tegen Juventus. Winst van het toernooi betekent automatisch hernieuwde deelname.

“Vanavond doet pijn, maar het is nog niet voorbij. Volgende week hebben we opnieuw een belangrijke wedstrijd”, doelt Depay op het weerzien met Juventus. “We moeten ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn.” De Champions League is de laatste kans voor Olympique Lyon om ook komend seizoen in Europa actief te zijn. Het is maar de vraag of Depay zijn laatste contractjaar met les Gones zal willen uitdienen als dat niet het geval is. Onder meer Borussia Dortmund zou belangstelling hebben.