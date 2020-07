Memphis Depay maakt na 229 dagen rentree tegen landgenoot

Memphis Depay beleeft vrijdagavond zijn officiële rentree als speler van Olympique Lyon. 229 dagen nadat de aanvaller de voorste kruisband van zijn rechterknie afscheurde, begint hij in de basis tegen Paris Saint-Germain in de finale van de Coupe de la Ligue. Bovendien heeft landgenoot Mitchel Bakker bij PSG een basisplaats, nadat hij ook al vanaf de aftrap begon in de eindstrijd van de Coupe de France tegen Saint-Étienne van een week geleden. De finale van het tweede bekertoernooi van Frankrijk begint om 21.10 uur in het Stade de France.

PSG kan niet beschikken over Kylian Mbappé, die een week geleden in de eerste helft uitviel tegen Saint-Étienne. De aanvaller was het slachtoffer van een charge van Loïc Perrin en liep een enkelblessure op die hem voorlopig aan de kant houdt. Ook Thilo Kehrer viel uit tegen Saint-Étienne en wordt rechts achterin vervangen door Layvin Kurzawa. Bovendien schuift Marquinhos door naar het middenveld, waardoor Presnel Kimpembe na een reserverol tegen Saint-Étienne nu centraal achterin staat.

Tot slot heeft trainer Thomas Tuchel een basisplaats ingeruimd voor Marco Verratti, wiens entree ten koste gaat van Leandro Paredes. Olympique Lyon speelde dit seizoen nog geen officiële wedstrijden, maar heeft sinds het begin van deze maand wel vijf oefenduels afgewerkt. In drie van die wedstrijden kwam Depay in actie, waardoor al rekening werd gehouden met een officiële rentree tegen PSG.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Kurzawa, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker; Marquinhos, Gueye, Verratti; Di María, Neymar, Icardi

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.