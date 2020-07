Feyenoord werkt kraker af in Duitse ‘Cup of Traditions’

Feyenoord neemt deel aan de zogenaamde ‘Cup of Traditions’, zo maken de Rotterdammers vrijdagochtend bekend via de officiële kanalen. Tijdens dit oefentoernooi in Duitsland zal de ploeg van trainer Dick Advocaat het opnemen tegen Borussia Dortmund, de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen, en MSV Duisburg.

De ‘Cup of Traditions’ zal zaterdag 22 augustus over één dag worden afgewerkt in de Shauinsland-Reisen-Arena van Duisburg. De deelnemende clubs spelen wedstrijden van twee keer een halfuur tegen elkaar, waarbij Feyenoord om 16.45 uur aan zal treden tegen Dortmund. Om 18.00 uur volgt de wedstrijd tegen het in de 3. Liga uitkomende Duisburg.

Feyenoord laat weten dat het nog niet duidelijk is of er publiek in het stadion aanwezig mag zijn. Duisburg is momenteel in gesprek met de lokale autoriteiten over een hygiëneprotocol. Het is echter de vraag of deze zaken nog voor het toernooi afgerond kunnen worden.

De Rotterdammers hebben nu vier oefenwedstrijden ter voorbereiding op het aankomende seizoen in de agenda staan. Stadgenoot Sparta Rotterdam is zondag 9 augustus de eerste tegenstander van Feyenoord en een week later, op zondag 16 augustus, staat een treffen met FC Twente op de agenda.