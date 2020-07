‘Favoriet’ Hélène Hendriks hoeft niet te rekenen op presentatieklus

Vandaag komt eindelijk definitief duidelijkheid over de toekomst van Veronica Inside. Donderdag zaten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp om de tafel om te kijken of een vervolg van de voetbalshow mogelijk is, maar de twee analisten zijn nog steeds van mening dat zij én het programma ongeloofwaardig zouden zijn als het trio met elkaar doorgaat in hetzelfde format. Genee wordt in ieder geval niet vervangen, zo meent Van der Gijp.

Naar verluidt wil Genee wel graag verder, terwijl Van der Gijp ernstig twijfelt en Derksen het niet meer ziet zitten. Laatstgenoemde hoofdrolspeler stelde voor om Hélène Hendriks het programma voortaan te laten presenteren. De presentatrice werkt op Champions League-avonden al samen met Derksen op Veronica. Van der Gijp benadrukt echter dat dit niet gaat gebeuren.

"Dat is geen optie", zo wordt de analist geciteerd door diverse media. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt Van der Gijp uit hoe hij over de situatie denkt. "Televisie is ook kansberekening. Ik denk dat veel mensen die naar ons gekeken hebben iets hebben van: het is mooi geweest. Zo'n zeventig, tachtig procent schat ik in. Op het strand van Ibiza (op huwelijksreis, red.) hoorde ik ze ook: ga er lekker zitten, man. Maar dat zijn de diehards. En twintig, dertig procent, dat is te weinig. Dat zou zonde zijn."

Vrijdag praten de drie heren met de directie van Talpa over de toekomst van het praatprogramma. De kans is dus aanwezig dat de show na twintig jaar definitief stopt. Of Talpa bij een definitief 'nee' van het drietal Veronica Inside gaat opheffen, wil het bedrijf nu nog niet aangeven tegenover het Algemeen Dagblad. Bovendien is het afwachten of Talpa-baas John de Mol, die zich tot nu toe afzijdig heeft gehouden, zich gaat mengen in de kwestie.