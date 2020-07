Mbappé prijst 17 jaar oudere vakgenoot de hemel in op Twitter: ‘Wát een speler’

Kylian Mbappé is diep onder de indruk van de prestaties van de inmiddels 38-jarige Zlatan Ibrahimovic. De geblesseerde aanvaller van Paris Saint-Germain zag de routinier aan het werk in de uitwedstrijd van AC Milan tegen Sampdoria (1-4) en besloot daarop een lovende tweet over de aanvaller de wereld in te sturen. De uitblinkende Ibrahimovic verzorgde woensdagavond de helft van de productie van de bezoekende ploeg.

"Ik ben even naar de herhaling van de wedstrijd van AC Milan aan het kijken", zo opent Mbappé donderdagmiddag zijn verhaal richting diens 4,5 miljoen volgers op Twitter. "Wát een speler is Zlatan ook, en hij is 38." Wat volgt zijn drie emoji's met een verbaasde blik. "Dat was het weer voor mij wat betreft vandaag, fijne dag jongens", sluit de sterspeler van PSG af met een kwinkslag.

Juste en train de regarder le replay du Milan... Zlatan quel joueur quand même. 38 ans ?????? C’était tout pour moi bonne journée les gars ???????? — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 30, 2020

Naast twee doelpunten tekende Ibrahimovic tegen Sampdoria tevens voor een assist. De voormalig Ajacied staat sinds zijn terugkeer in het San Siro op negen doelpunten in zeventien Serie A-wedstrijden. Mede hierdoor is AC Milan opgeklommen naar de zesde plaats, wat plaatsing voor de Europa League inhoudt. De ploeg van trainer Stefano Pioli kan met nog één duel voor de boeg niet meer worden ingehaald door nummer zeven Napoli (63 om 59 punten). De Milanezen, sinds de hervatting ongeslagen in negen wedstrijden, sluiten het seizoen zaterdag af met een thuisduel met Cagliari.

De 21-jarige Mbappé en Ibrahimovic speelden overigens nooit samen bij PSG. Laatstgenoemde verliet de Franse topclub in 2016 na vier seizoenen dienst voor een avontuur bij Manchester United. De van AS Monaco afkomstige Mbappé sloot een jaar later aan, toen zijn veel oudere collega er net een seizoen in de Premier League had opzitten.