PSV slaat slag met binnenhalen van negentienjarige Spanjaard

PSV heeft zich verzekerd van de diensten van Ismael Saibari Ben El Basra, zo maakt de Eindhovense club woensdag wereldkundig. De negentienjarige aanvallende middenvelder uit Spanje is afkomstig van Racing Genk en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2023. Saibari sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij Jong PSV.

Saibari, die Marokkaanse ouders heeft en de laatste twaalf jaar in België doorbracht, kijkt reikhalzend uit naar zijn avontuur in Nederland. "Ik kan niet wachten om mijn teamgenoten te leren kennen", aldus de kersverse aanwinst, die enkele Belgische jeugdspelers van PSV al kent. "Ik ken Yorbe Vertessen, daar speelde ik altijd tegen. Ook ken ik Maxime Delanghe. Ik heb samen met hem gespeeld bij Anderlecht."

In de optiek van Saibari is PSV de juiste volgende stap in zijn nog prille loopbaan. "Voor mij is PSV de juiste stap. PSV is één van de grootste clubs van Nederland. Ze zijn daarnaast internationaal ook heel bekend. Bij PSV heb je als jeugdspeler de kans om door te groeien en dat is heel belangrijk voor een jonge speler als ik." Saibari kan niet wachten op de start van het nieuwe seizoen in Nederland. "Ik ken al een aantal spelers die in de Keuken Kampioen Divisie hebben gespeeld. Het is een goede competitie om door te groeien. De uiteindelijke stap is om PSV 1 te halen en te spelen in de Eredivisie."

Saibari speelde afgelopen seizoen met Racing Genk in de UEFA Youth League, met Liverpool, Napoli en Red Bull Salzburg als tegenstander. PSV zag onder meer Sekou Sidibe, Amar Catic en Olivér Horváth vertrekken, waardoor technisch manager John de Jong op zoek ging naar aanvallend ingestelde aanwinsten voor Jong PSV.