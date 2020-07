FC Groningen stelt 21-jarige hoofdscout aan: ‘Wij willen hem die kans geven’

FC Groningen heeft de pas 21-jarige Wes Beuvink benoemd tot hoofd scouting, zo maakt de Trots van het Noorden dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Beuvink is sinds september vorig jaar actief bij de club, waar hij in eerste instantie aan het werk ging als videoscout.

De jonge scout is de opvolger van Peter Moltmaker, die zich juist weer meer gaat concentreren op livescouting. Beuvink maakte een jaar geleden de overstap van advies- en databureau SciSports naar FC Groningen en heeft een goede indruk gemaakt in het Hitachi Stadion.

Gefeliciteerd @WesBeuvink ??#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/zkgPWBdOx2 — FC Groningen (@fcgroningen) July 28, 2020

“Wij vinden dat de kracht van Peter vooral ligt bij livescouting. Gezien zijn ervaring en netwerk willen wij hem graag inzetten in de eindfase van het scoutingstraject: het live bekijken en beoordelen van geselecteerde spelers voor onder andere de eerste selectie van FC Groningen”, legt technisch directeur Mark-Jan Fledderus de veranderingen binnen het scoutingteam uit.

“Het takenpakket van een hoofd scouting richt zich in onze ogen met name op het analyseren en het planmatig aansturen van de scouting. Wij denken dat dit goed aansluit bij de kwaliteiten en ambities van Wes en wij willen hem die kans graag geven.” Moltmaker was sinds medio 2018 actief als coördinator scouting. Daarvoor was hij al vier seizoenen actief als hoofd jeugdscouting en twaalf seizoenen als jeugdtrainer.