Wijnaldum krijgt bijzondere boodschap tijdens terugreis naar Nederland

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Georginio Wijnaldum speelde zondag zijn laatste wedstrijd van het seizoen namens Liverpool en dus kan de middenvelder gaan genieten van een welverdiende vakantie. De Oranje-international is inmiddels weer terug op Nederlandse bodem en werd tijdens zijn terugreis verrast door een boodschap van de bemanning van het KLM-toestel waarmee hij naar Schiphol vloog.

Op Instagram plaatst Wijnaldum vanuit de trein een foto van het presentje en de bijbehorende boodschap die hij in het vliegtuig heeft ontvangen: “Beste meneer Wijnaldum, fijn om u weer aan boord te mogen begroeten in deze tijd. Bij deze willen wij u als bemanning feliciteren met het landskampioenschap.”