Feyenoord weigert ‘voor de muziek uit te lopen’ in jacht op Ajax en AZ

Feyenoord versterkte zich deze zomer voorlopig met Mark Diemers, Christian Conteh en Bryan Linssen. De kans bestaat dat het hierbij blijft, want het Algemeen Dagblad schrijft dat de Rotterdammers voorlopig geen budget hebben om een transfersom op tafel te leggen. Ondanks dat er met bijvoorbeeld Marcos Senesi, Orkun Kökcü, Luis Sinisterra en Justin Bijlow ‘genoeg waarde’ op het veld staat, weigert Feyenoord voorlopig ‘voor de muziek uit te lopen’.

De krant werpt op dat er de afgelopen tijd meer dan eens gesuggereerd is dat Feyenoord een poging moest wagen bij Jan Paul van Hecke van NAC Breda, voor wie AS Monaco een bedrag van 2,3 miljoen euro over zou hebben. De twintigjarige centrumverdediger is ‘simpelweg te duur’ voor Feyenoord, dat in de woorden van algemeen directeur Mark Koevermans een ‘heel klein potje’ heeft. Het is een van de redenen dat technisch directeur Frank Arnesen zo lang bleef onderhandelen met Eric Botteghin, die eerder deze week alsnog zijn afgelopen contract verlengde.

Het plan was aanvankelijk om de selectie met ‘minimaal drie gerichte aankopen een flinke kwaliteitsinjectie te geven’ en daarmee de jacht te openen op Ajax en AZ, maar door de coronacrisis ging dit plan de prullenbak in. Arnesen zat recent om de tafel met de zogenaamde Vrienden van Feyenoord, die geraadpleegd moeten worden als men de vastgestelde budgetten wil overschrijden. De conclusie van dat gesprek was dat Feyenoord de budgetten niet wil overschrijden en in dat opzicht niet van plan is om risico’s te nemen.

Ondanks dat er in de toekomst aan bijvoorbeeld Senesi, Kökcü, Bijlow en Sinisterra flink verdiend kan worden, kiest Feyenoord er niet voor om ‘op de muziek vooruit te lopen’. Het betekent dat Arnesen de selectie van de Rotterdammers alleen nog zal kunnen versterken met huurlingen en transfervrije spelers. Feyenoord zag voorlopig Jan-Arie van der Heijden en Renato Tapia vertrekken, terwijl Tyrell Malacia door een heupblessure in ieder geval de voorbereiding aan zich voorbij moet laten gaan. De prioriteit van Feyenoord zou momenteel liggen bij een noodverband voor de linksbackpositie, waarvoor de met een afgelopen contract vertrokken Calvin Verdonk genoemd wordt.