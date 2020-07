Ajax heeft het gezien en wil ‘speler met grote potentie’ verkopen

Dennis Johnsen mag vertrekken bij Ajax. De Amsterdammers hebben de voorkeur om de Noorse aanvaller te verkopen in plaats van een nieuwe verhuurperiode. De 22-jarige Johnsen geniet interesse van clubs uit binnen- en buitenland, zo verzekert zaakwaarnemer Ouanis Akachar van Pure Sports Management tegenover Ajax Showtime.

"We zijn op zoek naar een vervolgstap in zijn carrière en onderzoeken wat de juiste keuze is. Er zijn wat opties in het binnen- en buitenland, maar het is aan ons, aan Dennis en zijn familie om te beslissen wat de beste optie is. Ajax is bereid om mee te werken", aldus Akachar over Johnsen, die sinds medio 2017 onder contract staat in Amsterdam.

De aanvaller kwam voor ruim twee miljoen euro over van sc Heerenveen, maar kwam nooit in aanmerking voor veel speelminuten bij het eerste van Ajax. In totaal kwam de vleugelspeler tot vijf optredens in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Vanaf januari 2019 speelde hij op huurbasis bij Heerenveen, terwijl hij afgelopen voetbaljaargang op tijdelijke basis actief was bij PEC Zwolle.

Een verhuur is gezien het huidige contract van Johnsen voor Ajax eigenlijk geen optie, zo klinkt het. De aanvaller ligt nog tot volgend jaar zomer vast. Bij een nieuw verhuur moet Ajax het contract verlengen. Daarom heeft de club de voorkeur om definitief afscheid van hem te nemen. Een nieuwe start bij een andere werkgever zou uitkomst kunnen bieden.

"Hij denkt veel na over zijn toekomst, doet alles heel berekenend met zijn vader en familie", zegt Akachar over de mogelijk volgende stap van Johnsen. "Wij willen dat hij zich gaat focussen op één club. Wij zijn ervan overtuigd dat hij voor de juiste club moet kiezen om vervolgens nog grote stappen te maken in zijn carrière, want Dennis is een speler met grote potentie."