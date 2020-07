‘De tweede plek betekent niets, dan ben je gewoon de eerste van de verliezers’

Internazionale hoopte dit seizoen tot het einde mee te kunnen doen om de Italiaanse landstitel. De achterstand op koploper Juventus is inmiddels echter opgelopen tot zeven punten en na het 0-0 gelijkspel tegen Fiorentina van woensdagavond hebben i Nerazzurri ook de tweede plek uit handen gegeven aan Atalanta. Trainer Antonio Conte kan hier echter niet wakker van liggen.

“De tweede plek betekent in mijn ogen niets, dan ben je gewoon de eerste van de verliezers. Er zijn mensen die daar genoegen mee nemen, maar ik niet. Ik wil ook niet dat mijn spelers daar genoegen mee nemen”, stelde hij na afloop van het gelijkspel tegen la Viola voor de camera van Sky Italia. Conte toonde zich ondanks het tegenvallende resultaat wel tevreden over zijn ploeg: “Het was een goede wedstrijd, onze intensiteit was goed en de passing ook. We hadden pech dat we twee keer het aluminium hebben geraakt.”

“Ik kan niet klagen als de jongens dit verlangen om te winnen laten zien en aan het einde zelfs het risico nemen om te verliezen. Fiorentina verdient ook lof voor een verdedigend zeer sterk optreden. Als je punten laat liggen, zijn er altijd dingen misgegaan. We proberen dat killer instinct te ontwikkelen en ik ben blij dat mijn spelers teleurgesteld zijn met dit gelijkspel, dat laat zien dat mijn werk vruchten afwerkt”, ging Conte verder.

Lautaro Martínez slaagde er opnieuw niet in om zich te onderscheiden en moest tegen Fiorentina genoegen nemen met een rol als invaller. Conte had echter een boodschap voor de hevig aan Barcelona gelinkte spits: “We hebben het over iemand van 22 jaar oud die vorig seizoen niet echt veel gespeeld heeft. Hij heeft dit seizoen zeker een impact gehad, maar hij heeft ook nog een lange weg te gaan, een groeiproces dat hij moet doormaken. Lautaro is nog niet af. Hij wisselt positieve en negatieve momenten met elkaar af, dat is normaal voor iemand van zijn leeftijd. De geruchten zijn een belediging voor zijn intelligentie en proberen alleen maar problemen te veroorzaken, met de claim dat hij aan een andere club zou denken.”