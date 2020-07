‘AZ, PSV, FC Twente en Standard Luik azen op voormalig Ajax-talent’

Franco Antonucci is komend seizoen mogelijk in de Eredivisie te bewonderen. Het Belgische talent van AS Monaco staat volgens La Dernière Heure namelijk in de belangstelling van AZ, PSV en FC Twente. Afgelopen seizoen maakte de voormalig jeugdspeler van Ajax, die ook interesse geniet van Standard Luik, grote indruk in het shirt van FC Volendam. In de Keuken Kampioen Divisie was de 21-jarige middenvelder goed voor elf doelpunten en vijf assists.

Standard Luik lijkt de club met de meest serieuze interesse in Antonucci, wiens contract in de Ligue 1 nog twee jaar doorloopt. De Belgische topclub heeft naar verluidt anderhalve week geleden al een poging gewaagd om hem in te lijven. Standard Luik wil hem huren met een optie tot koop, maar daar ging Monaco niet in mee. Desondanks zijn beide club nog met elkaar in onderhandeling over een eventuele overstap. Woensdag nemen Monaco en Standard Luik het tegen elkaar op in een vriendschappelijk duel, maar Antonucci zal hierin niet deelnemen.

Monaco wilde Antonucci graag stallen bij Cercle Brugge, de club waarmee een samenwerkingsverband is opgestart. De middenvelder heeft dat idee naar de prullenbak verwezen omdat hij toe is aan een nieuw project. Standard Luik is een optie, maar dat geldt ook voor AZ, PSV en FC Twente. De drie Eredivisie-clubs zouden volgens het Franstalige dagblad concreet zijn voor Antonucci. Het talent is geen onbekende in Nederland. In 2015 kwam hij als groot talent over van Anderlecht naar Ajax. In 2017 werd hij weggekocht door AS Monaco.