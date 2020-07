Dortmund laat aankoop van 15,5 miljoen na slechts 8 wedstrijden alweer gaan

Leonardo Balerdi speelt komend seizoen op huurbasis voor Olympique Marseille, zo maken Borussia Dortmund en de Franse club via de officiële kanalen bekend. Die Borussen telden anderhalf jaar geleden 15,5 miljoen euro neer voor de 21-jarige Argentijnse verdediger, maar zijn periode in Duitsland werd voorlopig nog geen doorslaand succes. Het is onduidelijk of Olympique Marseille een optie tot koop in de huurovereenkomst heeft opgenomen, maar verschillende Duitse media achten dit wel waarschijnlijk.

De tweevoudig Argentijns international werd opgeleid door Boca Juniors en verliet de Argentijnse topclub in januari 2019 met slechts vijf wedstrijden achter zijn naam. Balerdi zette bij Borussia Dortmund zijn handtekening onder een tot 2024 lopend contract, maar kon de hooggespannen verwachtingen die rond zijn transfersom van 15,5 miljoen euro ontstaan waren niet waarmaken. Voorlopig speelde Balerdi slechts acht officiële wedstrijden voor Borussia Dortmund, waarvan één als basisspeler.

Om die reden heeft Borussia Dortmund nu ingestemd met een huurperiode bij Olympique Marseille, dat het afgebroken Ligue 1-seizoen als tweede besloot en derhalve een Champions League-ticket pakte. Balerdi werd dinsdag medisch gekeurd en Zuid-Frankrijk en is nu dus ook officieel gepresenteerd bij de club van Kevin Strootman. “Leonardo heeft ons benaderd met de vraag of hij kon vertrokken. Hij hoopt meer aan spelen toe te komen in Marseille. Wij bedanken hem voor zijn toewijding en wensen hem het grootste succes in de toekomst”, zegt sportief directeur Michael Zorc namens Borussia Dortmund.